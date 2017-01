Amplifon annuncia l'ingresso in Brasile

Rivoluzione in casa McDonald's L'italianissima pasta Barilla arriva in tutti i...

Amplifon, leader mondiale nella distribuzione e applicazione personalizzata di soluzioni uditive, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del 51% di Direito de Ouvir, società brasiliana specializzata nell’offerta di apparecchi acustici e servizi correlati. Con i suoi 91 punti di assistenza concentrati nelle regioni più ricche del Paese, Direito de Ouvir si posiziona al primo posto in Brasile per la capillarità della propria rete di servizio. A perfezionare l’acquisizione del 51% di Direito de Ouvir – società che cambierà contestualmente denominazione in Direito de Ouvir Amplifon Brasil - sarà la neo-costituita holding Amplifon South America, a sua volta controllata al 100% dal Gruppo. L’acquisizione, che verrà finanziata con la cassa a disposizione di Amplifon, non avrà un impatto significativo sullo stato patrimoniale della Società. Al centro dell’accordo una partnership di sviluppo del business a lungo termine e uno shareholders’ agreement impostato su un piano di crescita al 2020.

DDO Amplifon Brasil opera attraverso 88 centri di servizio polifunzionali gestiti da una rete di agenti in esclusiva e 3 centri in franchising. La quota di mercato nel settore privato attualmente detenuta dalla società brasiliana è pari al 3%, ma l’obiettivo di medio periodo del Gruppo è di portarla ad oltre il 10%, sfruttando l’expertise dei modelli di rete già sperimentati con successo in altri Paesi. Verranno inoltre sviluppate tutte le sinergie possibili con il Gruppo.