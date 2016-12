Mondrago, negozio online di abbigliamento uomo. Un e-commerce di moda maschile

Mondrago, è un marchio giovane ed innovativo, creato per dare la massima espressione della qualità 100% made in Italy. Il brand Mondrago nasce con un forte obbiettivo: viaggiare in contro tendenza. Mondrago, un e-commerce di moda maschile, realizza i propri prodotti esclusivamente in Italia, opponendosi alla delocalizzazione produttiva all’estero. Una scelta che permette di commercializzare capi ed accessori di alta qualità e dal design unico ed inconfondibile. Per la realizzazione dei propri prodotti Mondrago, negozio online di abbigliamento uomo, si appoggia a piccole imprese e ad artigiani italiani in grado di svolgere il proprio lavoro con cura ed attenzione.

Mondrago, e-commerce di moda maschile, vuole essere sinonimo di novità ed esclusività, puntando prevalentemente sui dettagli e sulla raffinatezza. Le materie prime impiegate nella realizzazione dei capi Mondrago sono scelte con attenzione e vengono selezionati ed impiegati solo tessuti e filati di alta qualità, prodotti esclusivamente in Italia. Inoltre, le lavorazioni sono seguite passo dopo passo da personale esperto, in modo tale da garantire la massima qualità del prodotto finito.

Per Mondrago, negozio online di abbigliamento maschile, sono i dettagli che fanno la differenza, infatti tutti i capi e gli accessori sono accompagnati da piccoli particolari per contraddistinguere il marchio, rendendolo unico e distintivo. La filosofia del marchio Mondrago si fonda sulla piena soddisfazione del cliente e si rivolge ai giovani che amano stare al passo con i tempi e vestirsi con polo o t-shirt di alta qualità italiana. Un progetto di successo che si ispira a valori fondamentali quali la bellezza, l’equilibrio tra qualità e prezzo, tra stile e cura del prodotto, propri del Made in Italy. Mondrago, e-commerce di moda maschile, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per coloro i quali sono alla ricerca di un negozio in grado di proporre capi di abbigliamento casual. Non esitate a visitare il negozio online di abbigliamento uomo. Il servizio assistenza clienti è a completa disposizione. In caso di domande, dubbi, segnalazioni o di ulteriori informazioni circa l’utilizzo del sito, la procedura di acquisto, ecc…., basta inviare una e-mail all’indirizzo: info@mondrago.it.