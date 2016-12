GamesTime, negozio di videogames in franchising. Punto vendita di videogiochi nuovi e usati

GamesTime, negozio di videogames in franchising, nasce dall’intuizione imprenditoriale del Management DF Consulting. Analizzato il momento storico di crisi, e la costante e crescente passione per il mondo dei Videogames, decide di lanciare un Franchising di negozi di Videogames altamente atipico. La vendita dei videogiochi affiancata alla compravendita dell’usato e uno spazio tornei crea un format unico sul mercato. Sede operativa a Bologna, DF Consulting nel primo anno di attività apre 30 punti vendita sul mercato. Sigla un contratto di partnership con il Parma Calcio affiancando il settore giovanile. Oggi il marchio GamesTime, punto vendita di videogiochi nuovi e usati, rappresenta l’unico assortimento di prodotti (videogiochi, accessori, merchandising, wear, carte collezionabili) e un’area tornei di altissima qualità. E’ nata la prima catena Italiana d’intrattenimento a 360 gradi dove giovani e grandi trovano cortesia, competenza, assortimento, divertimento e un posto dove condividere la propria passione.

La passione per il mondo dei Videogames e una profonda conoscenza del mercato ha dato il via a una nuova generazione di negozi a marchio GamesTime. Il format prevede, con un accessibile investimento, la realizzazione di un punto vendita elegante, performante e ricco di articoli che una boutique dell’intrattenimento deve avere. Il prodotto GamesTime trova una perfetta collocazione in uno spazio ampio e ben organizzato, capace di fornire al cliente un contatto diretto con tutte le linee esposte, e attraverso continui stimoli d’acquisto, rende piacevole la permanenza all’interno del punto vendita di videogiochi nuovi e usati. GamesTime, negozio di videogames in franchising, racchiude in se una vasta scelta di prodotti dai videogames per tutte le piattaforme (ps3, xbox, nintendo ecc..) agli accessori originali e compatibili, e dai gadgets ufficiali alle action figures dei personaggi più amati. Le postazioni gioco all’avanguardia danno luogo ad un vero e proprio “Evento Torneo” dei giochi più amati con tanti premi in palio, e le coppe per la premiazione. All’interno dei punti vendita saranno disputate le tappe dei tornei nazionali organizzati dall’associazione GamingTeam Italia (GTI). Innumerevoli sono i servizi al pubblico.

GamesTimes, negozio di videogames in franchising, è suddiviso in 3 aree: Point, Arena e Store. La formula Point permette d’affiliarsi alla catena nonostante si abbia già un’attività esistente. Con l’adesione a questo format si inserisce un corner GamesTime all’interno del punto vendita che prevede sia l’esposizione di tutte le categorie merceologiche (videogames, accessori, merchandising ecc..) che le postazioni torneo. Il tutto arricchisce l’offerta del punto vendita aumentando il traffico in store e offrono una gamma di servizi di grande appeal. GamesArena: l’ultimo nato in casa GamesTime permette a chi non ha disponibilità economica per accedere alla formula store di affiliarsi alla catena. All’interno dei GamesArena si trovano più postazioni torneo rispetto allo store e l’investimento sulla merce iniziale è più basso. Questo non va a discapito della produttività che rimane al 100 % come quella dello store. Infine, lo Store, il format più completo della famiglia GamesTime, punto vendita di videogiochi nuovi e usati. All’interno oltre a trovare la più completa gamma di prodotti d’intrattenimento si trova anche un’area tornei unica in Italia. Le postazioni torneo (almeno 4) si sommano ai tavoli per i tornei di carte collezionabili. Presso gli Store infatti si svolgono anche i campionati italiani patrocinati dall’associazione GamingTeam Italia. La compravendita di videogames e console usate la fanno da padroni sul business del punto vendita. Il ritiro e la riparazione di console completano la serie di servizi offerti al cliente.