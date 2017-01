Alessandra Maggi assume ruolo di Senior Go-To-Market Manager

Paolo Bertoluzzo cresce in Vodafone Dal primo ottobre 2013 Paolo Bertoluzzo...

A seguito del rinnovo della struttura organizzativa delle Sales Units della Fiskars Corporation, multinazionale finlandese leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti di consumo per la casa, il giardino e la vita all’aria aperta, Alessandra Maggi ha assunto il ruolo di Senior Go-To-Market Manager del settore Living per l’Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo.

Maggi, già Marketing Director di Fiskars Italy dal 2005, dal 1° ottobre 2015 diventa quindi responsabile del Cluster Europa Sud-Orientale per i brand internazionali di Fiskars, quali iittala, Royal Copenhagen, Wedgwood, Waterford, Royal Albert, Royal Doulton e Rogaska.

Un prestigioso riconoscimento per Alessandra Maggi, che da diversi anni opera con incarichi internazionali nel settore marketing e vendite - background in Lyreco, OfficeSMART, Burgo - e che avrà l’importante compito di sviluppare ulteriormente il successo di Fiskars sul mercato italiano ed europeo, soprattutto per la parte relativa ai brand ‘luxury’ del gruppo.