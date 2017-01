iCASCO sigla partnership con SPI Power

iCASCO, società leader nel trading di crediti ambientali con una business-unit dedicata all’efficienza energetica, e SPI Power, la divisione energia di SPI- Servizi & Promozione Industriali Srl, società di servizi alle imprese dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, siglano un accordo di collaborazione per offrire alle aziende la partecipazione a condizioni vantaggiose alla community efficiencycloud.

Il portale efficiencycloud propone una efficient innovation, coinvolgendo i principali player italiani del settore e ha come obiettivo primario quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di finanziamenti per progetti concreti di efficienza energetica secondo i nuovi paradigmi del mercato (EPC. Green Bond, ecc.), agevolando uno scambio continuo di informazioni tra i vari attori della filiera e agendo come collettore di interessi generali.

La partnership tra iCASCO e SPI Power nasce nel contesto dell’obbligo di diagnosi energetica introdotto dalla Legge 102/2014: “Gli audit costituiscono il primo passo di un percorso virtuoso, che trasformi il tema dell’efficienza in un vantaggio competitivo per le nostre aziende” dichiara Fabio Tarocco, responsabile di SPI Power. “In concreto, a tutti gli associati all’Unione Industriali varesina viene data la possibilità di accedere al portale efficiencycloud a condizioni vantaggiose e di usare la piattaforma per trovare finanziatori per i propri interventi di efficienza. SPI Srl ha una divisione specializzata nei servizi alle imprese in ambito energetico denominata SPI Power. Pertanto, è nostro interesse non solo promuovere interventi di auditing energetico ed efficienza energetica fra le imprese della provincia di Varese, ma aiutarle a perseguire obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. In quest’ottica, abbiamo individuato in efficiencycloud uno strumento ideale per facilitare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica attraverso un’interazione efficace ed efficiente tra gli iscritti della piattaforma”.

“Siamo davvero entusiasti di poter annunciare questa nuova collaborazione” – ha dichiarato Pietro Valaguzza, Amministratore Delegato della società gestore del portale. “L’Unione degli industriali della provincia di Varese rappresenta una delle maggiori associazioni di imprese presenti sul territorio italiano con circa 1400 associati e la sua società di servizi, SPI, di cui proprio quest’anno ricorre il quarantennale dalla fondazione, aiuta le aziende ad essere all'avanguardia nei processi produttivi e a rispondere agli standard qualitativi richiesti dal mercato. Per essere competitive sul mercato globale, alle aziende è richiesta una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse al fine ridurre la spesa energetica. La nostra piattaforma, in particolar modo, serve a presentare progetti di efficienza energetica a possibili finanziatori secondo i nuovi modelli e paradigmi del settore: tra tutti, il contratto EPC secondo il quale un soggetto terzo, tipicamente una ESCo, finanzia il progetto e viene ripagato con la performance dello stesso”.