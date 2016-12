Agenzia Gabetti, appartamenti in vendita a Merate. Case in vendita a Merate

L’Agenzia Gabetti, appartamenti in vendita a Merate, svolge l’attività di intermediazione immobiliare dal 1995. Un punto di riferimento per chi deve vendere, acquistare o affittare un immobile residenziale, di pregio, commerciale e terziario produttivo. La società è in grado di offrire i seguenti servizi di alto standing qualitativo. Per la vendita di un immobile, fornisce l'analisi di vendibilità. Conoscere il valore del proprio immobile è la prima informazione per approcciare la vendita, l'acquisto o la locazione. Grazie ad una accurata conoscenza del mercato locale e nazionale e alla costante analisi delle intermediazioni sia proprie sia dei concorrenti, l’agenzia Gabetti, case in vendita a Merate, fornisce una reale e puntuale valutazione dell'immobile in linea con l'andamento del mercato. Per l'acquisto di un immobile, seleziona gli immobili migliori per posizione, prezzo e prodotto e garantisce una buona rivalutazione dell'investimento. Infine, per l'affitto di un immobile, assicura il canone in caso di inadempienza da parte del conduttore.

Affidarsi a Gabetti, agenzia di appartamenti in vendita a Merate, significa scegliere la professionalità e l'esperienza di un gruppo presente da oltre 60 anni sul mercato immobiliare. Una vastissima esperienza nell'intermediazione e una presenza capillare sul territorio italiano, Gabetti è da sempre il principale punto di riferimento per case in vendita a Merate. Un marchio storico, capace di rinnovarsi negli anni, coniugando i valori della tradizione, serietà e affidabilità con quelli della modernità, dell'innovazione e del dinamismo. I professionisti Gabetti sono in grado di offrire una consulenza completa e qualificata sempre allineata all'evoluzione del mercato grazie all'assistenza e al know how trasmesso dalla casa madre. L'attività dell'agente Gabetti è quella di assistere in maniera costante le parti in ogni fase dell'operazione fino alla conclusione nel rispetto del codice etico aziendale.

Gabetti è un’agenzia di case in vendita a Merate, città quest’ultima, le cui origini risalgono all'epoca Gallo-Romana. Tra il XVI e il XVII secolo divenne, dopo Lecco, il più importante centro abitato della zona. Nel ‘700 e ancora oggi grazie alla bellezza dei suoi luoghi nonché alla vicinanza con Milano, il territorio diede origine alla costruzione di numerose ville d'epoca ancor’ oggi abitate dai nobili Milanesi. La Brianza è ben servita da mezzi di comunicazione: è attraversata da una metropolitana leggera, sono presenti le autostrade nelle vicinanze, la tangenziale est prosegue fino ad Usmate per trasformarsi successivamente in Statale 36 e arrivare nel cuore della Brianza e gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio a qualche Km. E' possibile trovare botteghe di quartiere e caratteristici mercati rionali. Ha saputo rinnovarsi nel tempo, senza perdere i suoi connotati: eleganza, servizi e sicurezza. Trovano spazio anche dei plessi scolastici importanti dove è possibile imparare, crescere e formarsi divertendosi oltre a numerose attività sportive, maneggi e centri benessere dove è possibile trovare il contatto con la tranquillità e la natura. Gabetti, agenzia di appartamenti in vendita a Merate, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il pomeriggio su appuntamento. Per informazioni potete contattare il numero 039.59.83.087 oppure inviare una e-mail a meratebrianza@gabetti.it