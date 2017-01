Noitel, adsl satellitare per navigare senza linea telefonica. Offerte telefonia cellulare su rete Tim

Noitel Italia è una società specializzata in telecomunicazioni 100% italiana. Oggi conta più di 25.000 clienti tra servizi Cloud, Mobile, Satellitare ed XDSL. I partner tecnologici sono leader mondiali: Eutelsat, Acotel, Telecom Italia. Mission: proporsi come operatore unico per i servizi TLC sia per il mercato privato che business, offrendo alta qualità di servizio e di assistenza tecnica a prezzi competitivi. Noitel, che dispone di allettanti offerte telefonia cellulare su rete Tim, è composta da personale tecnico e commerciale con skill adeguato che supportano piccole e grandi aziende per la realizzazione di progetti ad hoc garantendo alti SLA. Noitel offre adsl satellitare per navigare senza linea telefonica e garantisce ai clienti TOP un servizio dedicato H24 di assistenza e supporto specialistico con proprio NOC. Questi possono usufruire di una piattaforma di servizi che va dall'ampia scelta di sistemi di telecomunicazione, alla manutenzione ed assistenza sistemistica, dalla gestione proattiva della rete a quella della security, fino alla produzione di report relativi al monitoraggio delle performance per garantire la business continuity aziendale ottimizzando i costi infrastrutturali.

Noitel, tramite il marchio NOISAT, offre ai propri clienti, adsl satellitare per navigare senza linea telefonica, un accesso Internet facile e ad alta velocità direttamente da casa. Più di 150 volte più veloce di una linea tradizionale, con una qualità di servizio comparabile all'ADSL2, un servizio a banda larga sempre attivo per qualsiasi esigenza: navigare sul web, inviare e ricevere e-mail, scaricare musica o guardare video. Grazie alla velocità di download e upload rispettivamente di 22 Mbps e 6 Mbps, non dovrai più restare pazientemente in attesa per visualizzare sullo schermo contenuti o informazioni. Noitel, oltre a proporre interessanti offerte telefonia cellulare su rete Tim, tramite il marchio NOISAT, è anche Tv e telefono, con caratteristiche aggiuntive quali televisione multicanale attraverso la stessa antenna parabolica, chiamate via Internet tramite VoIP e rete wireless domestica per accedere ad Internet da qualsiasi punto della casa senza aver bisogno di cavi.

Noitel Mobile, offerte telefonia cellulare su rete Tim, è il marchio di telefonia mobile di Noitel Italia, la compagnia di telecomunicazioni al 100% italiana che offre connettività in fibra, ADSL, xDSL, Sat ADSL, telefonia fissa standard e VoIP. Sulla rete cellulare, Noitel Mobile opera in qualità di Operatore Mobile Virtuale (MVNO) con copertura del 99,8% della popolazione nel territorio italiano. La SIM Noitel Mobile sono su rete TIM e sono di ultima generazione, offerte in modalità ricaricabile, in bundle con pacchetti voce e flat e Gigabytes di navigazione Internet, estremamente vantaggiose. Noitel Mobile ti porta anche all'estero con tariffe imbattibili per sentirti sempre a casa. Per il mercato business, Noitel, è specializzata nella fornitura di servizi M2M con SIM dati per il telecontrollo, telemonitoraggio, per la domotica, ecc. Se hai un progetto condividilo con Noitel, adsl satellitare per navigare senza linea telefonica, e sarai presto online.