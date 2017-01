Akamai lancia le soluzioni Predictive Content Delivery per il caricamento immediato dei video sui dispositivi mobili

Akamai Technologies Inc. (NASDAQ: AKAM), leader mondiale nell’offerta di servizi di Content Delivery Network, annuncia oggi la disponibilità sul mercato delle proprie soluzioni Predictive Content Delivery. Pensate per risolvere le sfide legate alla distribuzione di video in alta qualità sui dispositivi mobile attraverso qualsiasi rete, le nuove soluzioni sono progettate per ottimizzare l’offerta dei contenuti in tutta sicurezza e il caching on-device allo scopo di migliorare la qualità del contenuti video e di poter offrire la fruizione offline su qualsiasi dispositivo e qualsiasi rete.

La costante crescita del traffico legato alla fruizione di video su mobile sta portando sia le media company sia gli operatori di rete ad adottare strategie pensate per essere in grado di scalare nell’offerta di video attraverso le reti cellulari su tutti i dispositivi mobili. Nonostante queste intenzioni, l’offerta di video sicuri e in alta qualità ai dispostivi mobile significa risolvere alcune sfide molto particolari. Ad esempio, le performance di rete possono variare in modo significativo a seconda di fattori quali il momento della giornata, l’area geografica, le ostruzioni e le interferenze dell’ambiente. Nonostante queste problematiche, gli utenti si aspettano che un video parta immediatamente, che sia riprodotto senza interruzioni e che riesca a fornire un’esperienza di qualità indipendentemente dal dispositivo o dal luogo. Non solo, si aspettano anche che i contenuti siano disponibili persino in modalità offline.

“Il mobile rappresenta un canale fondamentale per creare fedeltà dei consumatori e le nostre soluzioni Predictive Content Delivery sono pensate per fornire ai nostri clienti un set di strumenti che li aiutino a sfruttare al meglio questo crescente fenomeno”, dichiara Lior Netzer, vice president and general manager, Emerging Mobile Business Unit di Akamai. “L’adozione sostenuta da parte degli utenti è una condizione per realizzare esperienze utente esemplari, indipendentemente dalle condizioni della rete, dal tipo di dispositivo o dal contenuto. Questo è esattamente la ragione dietro all’offerta di Predictive Content Delivery SDK e Akamai WatchNow Application”.

Le soluzioni Predictive Content Delivery (PCD) di Akamai sono state progettate specificatamente per rispondere alle richieste dei content provider, ai provider di piattaforme video e agli operatori di rete mobile (MNOs). Disponibili in due configurazioni – un software development kit che può essere facilmente integrato nelle app media esistenti o come un’applicazione personalizzabile Akamai WatchNow – entrambe le opzioni offrono le seguenti funzionalità e vantaggi:

Il Pre-positioning o caching di nuovi video sui dispositivi dell’utente finale basato sulle preferenze degli utenti e i comportamenti di visione rende più facile la ricerca del contenuto e permette la fruizione in modalità offline;

Impostare il delivery basato su parametri quali “solo modalità wi-fi” o “durante i momenti di traffico poco intenso”, evitando un necessario potenziamento dell’infrastruttura di rete alle reti cellulari;

Migliorata qualità di video e una migliore user experience può facilitare l’adozione, il consumo e la brand awareness supportando allo stesso tempo nuove opportunità di guadagno;

Le funzionalità di Device management che permettono all’utente di definire le impostazioni quali la quantità di archivio che può essere occupata per il caching fornisce agli utenti il controllo sulle singole esperienze e preferenze dell’utente.

Saffron Digital, leader mondiale nell’offerta di piattaforme per il video online, ha completato l’integrazione di Predictive Content Delivery SDK nella sua piattaforma. Questo rende possibile ai clienti l’offerta di contenuti in HD in modalità EST, TVOD e SVOD, indipendentemente dalle condizioni della rete.

“Siamo entusiasti di collaborare con Akamai sullo sviluppo di questa innovativa tecnologia e insieme alla nostra piattaforma MainStage siamo in grado di continuate a innovare i servizi video multi-piattaforma”, ha dichiarato Jason Keane, CEO di Saffron Digital. “Grazie alla partnership possiamo arricchire l’interazione dell’utente con il contenuto fornendo esperienze personalizzate e di alta qualità in modo predittivo, indipendentemente dalle condizioni della rete e dal tipo di dispositivo”.

Akamai sta inoltre collaborando con Verimatrix per fornire una solida soluzione DRM per la distribuzione dei contenuti ai dispositivi mobili. La soluzione Verimatrix VCAS per le internet TV assicura assicura la distribuzione sicura di flussi adattivi HLS e DASH per servizi OTT (inclusi contenuti video live e on-demand) a tutte le categorie di dispositivi.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai service provider una soluzione completa per riuscire a farsi strada nella complessità della gestione dei diritti nel mondo sempre più diversificato dei dispositivi mobili”, commenta Petr Peterka, CTO di Verimatrix. “Le soluzioni PCD di Akamai rafforzano la flessibilità e il valore delle soluzioni VCAS per la protezione del copyright di video innovativi in alta qualità”.