Consoft Sistemi S.p.A. riconferma il suo ruolo come Splunk Premier Partner

Consoft Sistemi S.p.A. (www.consoft.it), confermando il valore strategico delle soluzioni Splunk a supporto della propria offerta, ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel nuovo programma Splunk Partner+. Splunk è la piattaforma leader per l’Operational Intelligence in tempo reale e offre una comprensione real time di cosa accade nei sistemi IT e nella infrastruttura tecnologica aziendale, in modo da poter prendere decisioni informate.

Oltre ai casi di successo ormai consolidati nell’ambito dell’IT Governance & Management, Splunk si conferma soluzione strategica anche nelle aree Security, Application Delivery and Monitoring, Business Analytics e IoT.

La certificazione come Splunk Premier Partner garantisce ai clienti di Consoft Sistemi un appropriato livello di competenze tecniche e commerciali. Consoft Sistemi è in grado di fornire le migliori soluzioni in quest’ambito, permettendo di ottenere il massimo valore e un rapido ritorno degli investimenti, sia alle piccole che alle medie o grandi aziende.

“Dal 2009 – ha sottolineato Cristina Bonino, General Manager di Consoft Sistemi – anno in cui abbiamo introdotto questa soluzione nel mercato italiano, Splunk continua a garantire un vantaggio competitivo in diverse aree di business per i clienti che la adottano e oggi siamo in grado di affiancare, supportare e formare i nostri Clienti con un Centro di competenza dedicato”.

Gli Splunk Certified Specialist di Consoft Sistemi, infatti, lavorano a stretto contatto con i propri clienti al fine di garantire che la soluzione Splunk sia progettata, implementata, e resa operativa secondo le migliori linee guida dettate dal vendor..