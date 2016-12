Chimau Sport & Fashion, negozio online di completi calcio. Negozio online di abbigliamento per società sportive

Chiara e Maurizio è una giovane coppia che, dal febbraio 2006, ha avviato un'attività commerciale a Santhià (VC), in centro città, che si chiama “Chimau Sport & Fashion", negozio online di completi calcio. Il punto vendita seleziona con attenzione tutti gli articoli in vendita: abbigliamento e articoli sportivi, abbigliamento tecnico, attrezzature per società sportive, stampe e personalizzazioni, articoli promozionali e premiazioni, abbigliamento da lavoro. Sin dal principio, si è adottato la politica del prezzo scontato garantendo la possibilità di acquistare sempre a prezzi veramente vantaggiosi. L'attenzione verso il cliente, elemento qualificante del punto vendita, è una valida realtà anche On-Line, al fine di instaurare un rapporto di completa fiducia con tutti coloro che vorranno fare shopping comodamente seduti da casa. Il negozio online di abbigliamento per società sportive è articolato in modo settoriale, chiaro, e potrai acquistare in pochi click, grazie ad una procedura snella e semplice. Ti basterà inserire i prodotti desiderati nel carrello eseguire il semplice percorso guidato in tutta sicurezza dato che tutti i dati inseriti sul sito sono criptati per assicurare il totale rispetto della privacy.

Chiara e Maurizio hanno voluto inserire la parte sportiva, data la loro grande passione per lo sport, in particolare il calcio. Da tempo sono organizzatori di tornei amatoriali e benefici di calcetto, calcio e calcio a sette nella zona del vercellese e conoscono bene la realtà dello sport a livello dilettantistico visto che Maurizio da sempre gioca a calcio a livello agonistico oltre che fare l'allenatore. Ha girato molte squadre e, anche grazie a questo, sono fornitori di alcune squadre nelle quali ha militato. Chimau, negozio online di abbigliamento per società sportive, viene incontro alle esigenze e alle disponibilità economiche dei giovani, dando ad essi prodotti di alta qualità, di marche prestigiose e leader del settore a prezzi molto accessibili abbattendo il listino. Presso il negozio online di completi calcio troverete non solo una vastissima varietà di articoli ma anche professionalità e passione, Chiara e Maurizio, infatti, sono a vostra completa disposizione per fornirvi una consulenza professionale e consigliarvi l’articolo sportivo più adatto alle vostre esigenze.

Chimau, negozio online di completi calcio, è fornitore ufficiali di Sportika, Legea e Givova, aziende leader nel settore dell'abbigliamento per le società sportive e Sponsor Tecnico ufficiali di molte squadre che militano nei campionati professionisti. Il catalogo di queste aziende è molto vasto e spazia dal calcio al rugby, dal volley al basket. Ci sono set da gioco, tute di rappresentanza, palloni, abbigliamento da allenamento, reti da calcio, borsoni etc... La prerogativa principale per Chimau, negozio online di abbigliamento per società sportive, è quella di seguire con massimo impegno e professionalità i nostri clienti. Inoltre offre il servizio stampa personalizzata per gli articoli sportivi come numeri, nomi, sponsor, loghi... Propone anche molteplici articoli del settore del Merchandising, Promozionale e Gadget, tutto personalizzabile con stampe e grafiche. Chiara e Maurizio si informano in tempo reale sulla giacenza della merce nel magazzino, riuscendo così ad essere sempre puntuali nelle consegne e molto spesso, applicando sconti mai visti sul Web.