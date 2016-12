Fibraimpresa, connessione veloce per aziende. Risolvere problemi di connessione lenta

Fibraimpresa è un gruppo di imprenditori con un’esperienza diretta sul campo dal 1998. Grazie a questo percorso hanno ideato un metodo semplice ed efficace da essere applicato ad ogni singola impresa: l'Analisi di Connettività Aziendale (ACA). Il loro obiettivo è garantire una connessione veloce per aziende fino 200 mega, migliorarne le performance e ridurre al minimo le tariffe. Rossano Petrucci è il Ceo & Founder di Fibraimpresa, imprenditore, socio di MyG21, co-fondatore di Rentaliagroup e di Mybest Group S.p.A proprietaria di brand di successo come Key21, Mybest, Poinx, 4UItalia. Insieme agli amici Francesco Ianni (Direttore Generale & Founder) e Luca Longo Cio (Chief information officier ) ha creato Fibraimpresa e sviluppato l’ACA (Analisi di Connettività Aziendale), uno strumento dedicato alle aziende innovativo ed efficace, che permette di risolvere problemi di connessione lenta, la sicurezza di archiviazione e protezione dei dati grazie ai migliori strumenti di backup, cloud e networking.

La tua connessione è lenta e non sai come risolvere il problema? La tua non è mancanza di volontà, è che non hai gli strumenti giusti per valutare e scegliere la connessione più adatta alle tue esigenze. Alcune le conosci, ma non sai come metterle in pratica facilmente. Vuoi un esempio? Di seguito solo alcune delle cose che si dovrebbero verificare per avere una connessione veloce per aziende: La “giusta” banda che garantisce gli upload e download alla tua azienda; Il giusto hardware, modem, router, switch; La distanza dalla tua azienda alla centrale che non deve superare i 3 km; Il cavo di rame se è usurato e/o vecchio; Il tuo modem wi-fi se è tra i migliori del mercato…E queste sono solo alcune cose che Fibraimpresa, specialisti della fibra, va a verificare e sistemare. Se non hai queste cose a posto, per quanto tu possa sforzarti, non ce la farai mai, perché la tua connessione continuerà ogni giorno ad essere lenta, inefficiente, instabile ed inadeguata alle esigenze della tua azienda. A differenza delle altre società che offrono SOLO servizi di consulenza e risparmio, Fibraimpresa è prima di tutto imprenditori che hanno già reso “VELOCI” le proprie aziende, creando l’Analisi di Connettività Aziendale (ACA), efficace strumento di diagnosi adattabile ad ogni azienda. Esistono tantissime agenzie di consulenza utility per le aziende, anche ottime, ma Fibraimprea è l’unica specializzata in questo servizio: ACA (Analisi di Connettività Aziendale), testata e specifica, da poter effettuare sia alle nuove aziende che a quelle esistenti, in qualsiasi business, con il fine ultimo di avere un’azienda veloce e performante. Costruito da professionisti con ventennale esperienza nel settore delle telecomunicazioni “prestati” alla consulenza, solo dopo aver reso veloci e performanti le proprie sedi di lavoro. Si tratta dell’analisi più completa e concreta a cui un’azienda possa avere accesso, grazie alla quale ANCHE LA TUA potrà finalmente risolvere problemi di connessione lenta.

Vuoi la fibra vera ma la tua zona non è servita? Fibraimpresa verifica come farti raggiungere dalla fibra. Fornisce consulenza per la configurazione telematica ideale e si occupa di tutto il disbrigo pratico per consegnarti nel minor tempo possibile il servizio con le prestazioni più elevate. Fibraimpresa, oltre ad assicurare una connessione veloce per aziende, fornisce soluzioni ottimali costruite intorno alle tue reali esigenze. Ad ogni azienda la soluzione ad hoc! Se anche tu sei scontento della tua connettività aziendale e vuoi definitivamente risolvere problemi di connessione lenta e rendere più efficiente la tua azienda contatta Fibraimpresa. Fibraimpresa è in grado di rispondere alle tue esigenze offrendo soluzioni mirate per far decollare il tuo business, connettendoti alla massima velocità grazie alla fibra vera.

Fibraimpresa ha trovato in Fastweb il partner ideale per garantire una connessione veloce per aziende, rispecchiandosi negli stessi valori e obiettivi aziendali, come l’attenzione per il cliente, la professionalità e la capacità di fornire alte prestazioni e la massima velocità. Grazie alla conoscenza del settore e la capillarità sul territorio italiano è in grado di risolvere problemi di connessione lenta e gestire i clienti dal punto di vista commerciale e tecnico, accompagnandoli verso un percorso evolutivo, che integri i tradizionali servizi di telecomunicazione al mondo e alle innovazioni dell’Information Technology. Fibraimpresa offre tutti i servizi di Fonia, Internet e Dati di Fastweb, uniti alla serietà e la solidità di questo gruppo, perché sono inseriti in una catena di valori condivisi che si trasferisce direttamente ai nostri clienti in termini di: Qualità del servizio, Prontezza nella risposta, Risoluzione dei problemi, e la formulazione di un’offerta vincente, costruita sulle specifiche esigenze d’impresa. Per questo Fibraimpresa, insieme a Fastweb, è la fibra vera che cresce con voi.