Meridiano Viaggi e Turismo INPSieme. Estate INPSieme

Meridiano Viaggi e Turismo vi offre per i Soggiorni Estate INPSieme solo strutture di qualità: in Europa Università e College di riconosciuto prestigio internazionale, in Italia Alberghi di categoria 4 stelle. L'esperienza professionale è al servizio delle Aziende più prestigiose e dei clienti da oltre 45 anni per l'organizzazione di Viaggi e Vacanze INPSieme per famiglie e gruppi, per la realizzazione di Congressi Nazionali ed Internazionali. 14 anni di partnership con INPS/INPDAP nell'organizzazione delle Vacanze Studio all'Estero e in Italia e nella realizzazione di Soggiorni Seniores, con oltre 40.000 studenti e ragazzi partiti con Meridiano.

Le partenze INPSieme sono previste dai principali aeroporti e dalle più importanti città italiane con Compagnie Aeree di primo livello e con Bus Company di provata esperienza. I gruppi Meridiano/INPS saranno garantiti nelle fasi di viaggio e di soggiorno da polizze assicurative con le migliori Compagnie del settore. Attività di Animazione, serate organizzate, attività sportive, disco a tema, caccia al tesoro, serate in giallo ... ma anche attività finalizzate alla scoperta del territorio e del paese straniero che Vi ospita! Nel proporre i soggiorni Estate INPSieme, Meridiano Viaggi e Turismo ha avuto attenzione a non superare la soglia del contributo previsto da INPS e garantire la possibilità di una pre-iscrizione gratuita, così da avere prelazione sul pacchetto scelto.

Meridiano Viaggi e Turismo ha maturato in questi 14 anni di attività con Istituti Pubblici e privati una importante esperienza nell’organizzazione del “Progetto Giovani” nell’ambito delle Vacanze Studio INPSieme in Europa e nei principali paesi anglofoni con particolare rilevanza ai Soggiorni Studio all’Estero dell’INPS - Gestione Ex INPDAP per i figli dei propri dipendenti. Sono oltre 25.000 gli studenti e famiglie INPDAP, IPOST e IPA che in questi anni hanno dato la loro fiducia al Gruppo Meridiano non solo verso l’organizzazione più tecnica della Vacanza Studio, ma che soprattutto hanno affidato i loro figli per la realizzazione di un Progetto a cui per primo si ispira l’Istituto. Un Progetto che vuole attraverso il “gioco” e le attività di Animazione far vivere ai ragazzi un’ estate INPSieme ricca di valori culturali, interculturali, sociali e quindi educativi, che non può essere solo rappresentata dell’esperienza turistica che già è di per se una straordinaria opportunità di conoscenza.

Moltissime Università di Prestigio Internazionale, College di altissimo livello, ma ovunque tanto divertimento senza dimenticare Londra... L’offerta Meridiano oggi è stata costruita negli anni con rapporti di piena collaborazione con le principali scuole europee e con centri di riconosciuta affidabilità. Vivere l’esperienza Vacanze Studio INPSieme in un contesto come quello proposto da Meridiano ha una rilevanza davvero fondamentale perché ci troviamo nei poli formativi più importanti del Regno Unito e dei principali paesi europei, nelle principali città del vecchio continente e con le migliori risorse college a disposizione (insegnamento, spazi comuni, spazi sportivi …). Gli oltre 25.000 studenti INPDAP partiti in questi ultimi 14 anni con Meridiano hanno già potuto apprezzare la piena collaborazione delle istituzioni universitarie alla realizzazione di un soggiorno studio gradevole e avvolgente. Ogni destinazione proposta ha una sua rilevanza internazionale. Scoprite le strutture non dimenticando che la qualità del Progetto, la qualità dell'organizzazione tecnica e la tranquillità dei genitori rimangono i punti essenziali nei Soggiorni estate INPSieme.