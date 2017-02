Una nuova sede per AUSED e tante novità

A partire dallo scorso aprile AUSED, l’associazione che raggruppa i CIO e i C-Level delle aziende sul territorio italiano, ha cambiato sede. Il trasloco è avvenuto con pieno successo, passando dalla storica sede di viale Umbria 49 all’innovativo e centralissimo Centro Copernico, sempre a Milano. La nuova sede AUSED è dunque ora ubicata in via Copernico, 38 - 20125 Milano. Il recapito telefonico è il seguente +39 345 255 9509, mentre la segreteria è sempre raggiungibile anche via email scrivendo ad aused@aused.org

Il 2016 rappresenta per AUSED un momento fondamentale, in quanto raggiunge l’importante obiettivo del suo quarantesimo anno d’attività associativa.

Come ricordato dal presidente Andrea Provini, recentemente rieletto: “In questi primi due anni di presidenza, assieme al Consiglio siamo riusciti ad imprimere quel processo di evoluzione da tutti atteso. E’ solo l’inizio del percorso di rinnovamento che Aused prevede di attuare nei prossimi anni e che la dovrà consolidare nel proprio ruolo istituzionale di punto di riferimento per l’universo della domanda di servizi IT in Italia”.

Nel corso delle attività associative a calendario 2016 sono previsti diversi momenti istituzionali, tra cui anche quello che celebrerà ufficialmente il quarantesimo anniversario. Il 12 maggio, invece, AUSED sarà presente con l’evento “SAP: asset strategico dell'impresa. Non è cambiato nulla, è cambiato tutto” che si terrà nella prestigiosa location del Museo Storico Alfa Romeo, ubicato in viale Alfa Romeo ad Arese.

Tra le novità che verranno introdotte in associazione durante l’anno in corso c’è il trasferimento di tutti i dati in Cloud per renderli accessibili sempre, con ogni device e da tutto il Direttivo. Già in produzione la versione per le no-profit di SalesForce.com, applicazione specifica per le associazioni, che consente la gestione efficiente di campagne, di eventi nonché l’adesione annuale dei Soci, la partecipazione ad eventi, eventuali donazioni. Un altro tassello che differenzia Aused rispetto alle altre associazioni e che tende a valorizzare ulteriormente la qualità organizzativa delle iniziative di questa longeva realtà nazionale.

Nel frattempo, sempre in questi giorni, sono state aggiornate tutte le “carte” dei vari Gruppi di Lavoro dell’associazione. I contenuti sono disponibili sul sito AUSED sia in forma discorsiva che scaricabili in comodi flysheet: http://bit.ly/1SCPFmq