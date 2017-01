Nasce a Tunisi C&A Soft Consulting

In concomitanza con i festeggiamenti per i trent’anni di attività della capogruppo italiana Consoft Sistemi s.p.a., lo scorso mese di marzo ha visto anche la fondazione a Tunisi della C&A Soft Consulting.

C&A Soft Consulting è una società di ordinamento tunisino, che nasce con l’intento di portare la pluriennale esperienza di Consoft Sistemi come System Integrator nell’area tunisina.

Con la costituzione di questa nuova attività presso Tunisi, la capogruppo torinese conferma il suo interesse ad investire in progetti al di fuori del territorio italiano, aprendosi verso nuovi mercati esteri.

“La C&A Soft Consulting – ha sottolineato Franco Cibrario, cofondatore del gruppo Consoft Sistemi – si focalizzerà inizialmente su alcuni temi dell’offerta del gruppo quali Document Process Management, Web Application, IT Management e sull’erogazione di servizi specialistici per il mercato delle telecomunicazioni”.

Per una maggiore incisività, C&A Soft Consulting ha scelto come proprio partner principale Arab Soft, società tunisina leader nello studio, concezione e sviluppo di prodotti IT. Gli uffici della C&A Soft Consulting si trovano in B23, rue de l'ile de Rhodes - Imm. l'atrium - les jardins du lac - 1053 - Tunis - Tunisie- Tel. +216 70 026 261.