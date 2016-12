eAwards 2016: Il migliore servizio di assistenza clienti di shopping on line è quello di Pisamonas

Nell'ambito della principale fiera del settore del commercio elettronico, EShow, sono stati assegnati i premi eAwards2016 alle migliori vendite on line dell'anno. Una giuria professionale composta da esperti in commercio digitale ha valutato centinaia di vendite on line per selezionare i finalisti in diverse categorie, come innovazione, Offline-Online, internazionale o assistenza al cliente.

Al galà erano presenti numerosi rappresentanti dell'e-commerce e sono state premiate aziende prestigiose come Imaginarium, Vueling o Wallapop. Tra queste, Pisamonas brilla: la marca leader delle scarpe per bambini on line riceve il premio come miglior servizio di assistenza ai clienti "Per mettere sempre la soddisfazione dei clienti in primo piano, la rapidità dei servizi,i diversi canali di assistenza disponibili, e la qualità dell'assistenza". Pisamonas è stata premiata come e-commerce dell'anno in questa categoria.

Sono solo tre anni che Pisamonas ha inaugurato il suo negozio on line, con un obiettivo chiaro: portare nel salone di casa dei suoi clienti scarpe per bambini di qualità, "made in Spain", ad un buon prezzo con la massima facilità e attenzione per il cliente. Una pagina web semplice, adatta anche per telefonini e tablet, con foto e video di qualità per poter vedere nel miglior modo possibile le scarpe, spedizioni gratis e rapide, cambi e resi senza costi aggiuntivi, un team per l'assistenza al cliente multilingue e multi canale.

Pisamonas, che ha aperto il suo mercato in Italia all'inizio di questo 2016, offrendo spedizioni e cambi gratuiti dalla sua pagina www.pisamonas.it, sta crescendo con forza, grazie alla velocità nelle consegne, la qualità delle sue calzature e i prezzi convenienti che offre.

Grazie all'impegno delle oltre 50 persone che lavorano per la marca, Pisamonas si è posizionato come uno dei nuovi attori del e-commerce con maggior successo, con riconoscimenti di spessore come il premio Ecommerce di miglior Startup e di migliore sito internet Neonato&Bambino nel 2015 ed ora con il premio al Miglior Servizio di Assistenza al Cliente 2016.

Come dice María Torres, socia e co-fondatrice di Pisamonas, "Siamo molto riconoscenti alla Giuria e a tutti i nostri clienti e amici che ci hanno dimostrato il loro sostegno, che scelgono le nostre calzature per i loro piccoli. È un gran premio, che rende merito al gran lavoro del nostro reparto di Servizio Clienti e non solo, perché ogni esperienza che il cliente ha con la nostra marca è importante e tutti i nostri reparti lavorano per offrire un buon prodotto e un buon servizio".