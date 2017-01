Il tuo ristorante preferito dove e quando vuoi tu

E' iniziato ufficialmente martedì 10 Maggio, con il lancio sulla piattaforma di equity crowdfunding Equinvest.it, lo start-up di menoo, piattaforma web e mobile che consente all’utente di ordinare cibo di qualità dai migliori ristoranti, scegliendo tra l’asporto e la consegna a domicilio in tempi rapidissimi.

Il servizio di menoo garantisce – in particolare ai ristoratori per la fase di consegna - requisiti fondamentali che vanno dall’evasione dell’ordine entro trenta/trentacinque minuti (otto/dieci minuti dal ritiro al ristorante) dal momento della ricezione presso il ristorante alla consegna al cliente finale; la possibilità di gestire le procedure su tablet (fornito da menoo) per velocizzarle e di escludere alcuni piatti del proprio menù. Inoltre, un packaging termico di alta qualità e la tracciabilità tramite GPS del fattorino che effettua la consegna.

“menoo fa della qualità dei cibi e della rapidità della consegna i suoi punti di forza, facendo in modo che arrivino sulla tavola del cliente ancora caldi e fragranti, come al ristorante – racconta Fabio Carnevali, CEO e fondatore di menoo, con un background decennale nel settore – Vogliamo che la nostra piattaforma sia sinonimo di qualità, sia per i ristoratori che per i clienti, dando a questi ultimi la possibilità di gustare ottimi piatti anche a casa propria o, perché no, in ufficio all’occorrenza”.

menoo nasce dall’esperienza decennale della guida MangiaeBevi, che dal 2006 in quindici edizioni ha avuto oltre mille ristoranti clienti. Grazie alle relazioni sviluppate con loro e ad uno specifico sondaggio è stato possibile ottenere la disponibilità dei migliori ristoranti a misurarsi in questa nuova sfida, alla quale finora avevano mostrato diffidenza: offrire cibo di qualità per l’asporto o la consegna a domicilio.

Per finanziare il lancio, che partirà da Roma per poi espandersi in altre città, menoo ha scelto la piattaforma di equity crowdfunding Equinvest.it, società di venture capital online.

“Ringrazio il management di Equinvest che da subito ha creduto al nostro progetto, – precisa Carnevali. – Alla campagna, che parte ufficialmente oggi, potranno partecipare non solo investitori professionisti, ma chiunque sia interessato, anche con piccole quote. Inoltre, entro maggio, è previsto un CLUB DEAL a Milano, durante il quale menoo sarà presentato ufficialmente al network di investitori di BacktoWork24”.

Come funziona menoo?

Facilissimo! Basta inserire il proprio indirizzo o CAP nell’apposito spazio situato in homepage per visualizzare tutti i ristoranti che consentono l’asporto o la consegnano a domicilio. Si sceglie poi il ristorante che si preferisce - secondo i propri gusti o altri parametri di valutazione - si compila l’ordine in base ai piatti disponibili nel menu e si effettua il pagamento online. L’ordine viene immediatamente inoltrato e preparato dal ristoratore, che indicherà una tempistica approssimativa che sarà notificata al cliente. Se si è scelto l’asporto il cliente ritirerà il pasto direttamente presso il ristorante prescelto. Se si è scelta la consegna a domicilio (costo fisso 3€) la richiesta arriverà immediatamente anche ai menoodrivers - con una priorità data dal loro rating - e, una volta accettata, provvederanno velocemente a raggiungere il ristorante per il ritiro dei pasti ordinati e alla consegna al cliente. Dal momento esatto del ritiro, tramite l’app di menoo, il cliente potrà visualizzare il percorso dei fattorini verificando dove si trova il pasto ordinato e la stima del tempo di consegna.