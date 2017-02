Cornerstone OnDemand lancia la suite di prodotti People Analytics

In Russia si beve sempre più vino italiano Sorpasso del vino italiano in...

Cornerstone OnDemand, (NASDAQ:CSOD) azienda leader nell’offerta di soluzioni cloud ditalent management, annuncia oggi il lancio della suite di prodotti people analytics, La suite comprende una versione base di Cornerstone View, un’applicazione interattiva per la visualizzazione completa dei dati relativi al personale, e Cornerstone Planning, un’applicazione intuitiva per la pianificazione del capitale umano che permette alle organizzazioni di creare, gestire e implementare facilmente i piani di assunzione. L’azienda ha inoltre aggiunto due nuove dashboard a Cornerstone Insights, la suite di analytics predittive e prescrittive, che offre al management gli strumenti necessari per assumere, formare, gestire e sviluppare i talenti in azienda.

Il portfolio di soluzioni di analytics di Cornerstone OnDemand utilizza la più sofisticata data science e il più raffinato sistema di machine learning per la gestione dei talenti, con l’obiettivo di aiutare le aziende a sfruttare in tempo reale il potenziale dei dati relativi al personale. La suite Cornerstone Analytics si basa sul più grande network di dati sui talenti al mondo, raccolti in oltre 16 anni di esperienza nella gestione dei talenti da circa 25 milioni di utenti e 2700 organizzazioni di tutti i settori e in sette diversi aspetti del talent management: recruiting, onboarding, formazione e sviluppo, gestione delle performance, compensation, pianificazione delle successioni e collaborazione.

Abilitando quattro tipi di analisi – descrittiva, diagnostica, predittiva e prescrittiva – Cornerstone OnDemand permette alle organizzazioni di prendere decisioni più consapevoli e basate sui dati e, quindi, raggiungere gli obiettivi di business attraverso il personale, eliminando congetture e intuizioni personali. La suite Cornerstone Analytics include anche Cornerstone Reporting, una serie di dashboard e strumenti self-service, che offrono visibilità e controllo del sistema dati di Cornerstone.

Utilizzare al meglio il valore dei dati sulla forza lavoro

Le nuove funzionalità della suite analytics di Cornerstone OnDemand offrono maggiori possibilità di visualizzazione, azione e comprensione dei dati relativi ai talenti durante l’intero ciclo di vita del personale.

● Cornerstone View offre il modo più veloce e semplice per ottenere informazioni complete e dettagliate sull’attività del personale e risolvere problematiche complesse. Gli strumenti interattivi sulla visualizzazione dei dati permettono ai manager di cercare, filtrare e confrontare facilmente i dati centralizzando le informazioni nella suite di Cornerstone OnDemand. Ad esempio, è possibile trovare il giusto candidato per una posizione, selezionare i dipendenti ad alto potenziale per le successioni e confrontare velocemente metriche e performance di determinati dipendenti per individuare i talenti.

● Cornerstone Planning permette alle organizzazioni di migliorare l’efficacia della pianificazione del personale, dalla copertura rapida ed efficace di posizioni vacanti all’assunzione della persona più adatta al ruolo. E’ possibile creare, gestire e implementare i piani attraverso un design semplice e intuitivo. Cornerstone Planning consente inoltre di allineare il budget con i piani HR per generare previsioni, conoscere l’impatto dei costi e individuare le future carenze di talenti per soddisfare gli obiettivi di business.

● Cornerstone Insights offre una varietà di dashboard che aiutano le organizzazioni ad agire per ottimizzare i processi relativi alla gestione dei talenti, simulare scenari per conoscere l'impatto di queste azioni e formulare raccomandazioni prescrittive per affrontare specifiche sfide di business. La nuova dashboard Career Mobility Insight aiuta i manager ad avere una migliore comprensione dei percorsi di carriera tradizionali e non tradizionali e dei fattori che contribuiscono a una efficace mobilità interna. La nuova dashboard Learning Optimization Insight individua i fattori e simula le azioni che favoriscono l’iscrizione e il completamento dei corsi.

“La nostra sofisticata tecnologia di machine learning apre la strada alle analytics applicate ai dati relativi al personale”, dichiara Adam Miller, fondatore e CEO di Conerstone OnDemand. “Stiamo portando la data science nel campo delle risorse umane affinché i settori retail, finance e utility possano sfruttarli per prendere le decisioni migliori. I nostri clienti hanno da oggi accesso a quattro diverse applicazioni di analytics che permetteranno loro di prendere decisioni più consapevoli, strategiche e informate”.

“La quantità e la varietà dei dati sui talenti crescono in modo esponenziale e a grande velocità”, dichiara Jason Corsello, vice president strategy & corporate development di Cornerstone OnDemand. “Grazie alla nostra offerta di analytics applicate ai dati relativi al personale abbattiamo le barriere a vantaggio di tutte quelle organizzazioni che desiderano poter gestire al meglio i loro talenti ma non sanno come fare. Le aiutiamo a trasformare in azione tutto il potenziale dei big data”.