Nasce il brevetto per esportare 408 designer italiani in tutto il mondo

Un brevetto per poter scegliere il gruppo di lavoro migliore tra 408 professionisti in tutta Italia e realizzare progetti di industrial design dalle auto ai treni, passando per la nautica e l’arredamento. Così si presenta IDstile, azienda che dal 2012 ha già all’attivo oltre 200 progetti in tutto il mondo e che ha ideato un modello per individuare la squadra di lavoro, formata da designer, progettisti, ingegneri e grafici, al prezzo più basso.

La scelta avviene sempre tra professionisti di altissimo livello, ad esempio Loris Dall'Ava, capo della progettazione meccanica IDstile, è stato capo progetto interni della Maserati 4 Porte e CEO Winprogect, mente il capo design Raffaele Guzzi ha lavorato per Lamborghini e per Gruppo Ferretti.

“Questa modalità permette di avere maggiori risorse professionali che, grazie al fatto di poter scegliere in tutta Italia, hanno costi ridotti pur mantenendo prestazioni di altissimo livello – spiega Matteo Cibelli, CEO di IDstile – siamo l’unica azienda di design in Italia che sviluppa il prodotto in funzione del costo di produzione: a differenza di molte altre realtà, noi partiamo dal target price e realizziamo di conseguenza un progetto allineato già verificando presso fornitori e produttori la possibilità di realizzazione nelle migliori condizioni”.

Con questo processo di selezione brevettato IDstile ha dato il via a progetti di grande portata come ad esempio il Viper, il primo treno ad alta velocità per la Cina completamente progettato e prototipato in Italia, oppure il sistema di sonorizzazione per gli hotel Casinò di Macau. Tecnologie meno visibili ma non meno innovative sono quelle usate per costruire i prodotti Figaro e Ottone, in grado di trasformare in cassa acustica qualsiasi superficie come i muri o l’acqua, già acquistate dai colossi dell’hotellerie di mezzo mondo come gli hotel Metro Goldwin Mayer, o ancora il primo asciugacapelli a tenuta stagna che continua a funzionare anche se immerso nelle vasca da bagno.

IDstile nasce da una intuizione di Matteo Cibelli, imprenditore con una lunga carriera in Giugiaro Design in Giappone e capo progetto R&D in importanti realtà come Fincantieri e FieraMilano. Tornato in Italia decide di fondare la Drawpon lab, il primo marketplace italiano di design e progettazione meccanica. Nel frattempo diventa responsabile Ricerca e Sviluppo della Esarc Ih Tech, per la quale ha disegnato e sviluppato i sistemi di sonorizzazione invisibile Figaro e Ottone. Nel 2012, spinto da desiderio di promuovere l’industrial design in un mercato di alta gamma fonda IDstile, che, uscita dalla fase di start up, registra oggi una continua crescita del fatturato con un aumento medio stabile dell’80% di anno in anno.