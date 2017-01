È “l’italiana” Rich Clicks, la web agency con più nomination ai RAR Digital Awards di Londra

Rich Clicks, startup di digital marketing fondata da due “expat” italiani, è oggi l’agenzia del Regno Unito con più nomination ai RAR Digital Awards 2016, l’evento che da 10 anni individua le migliori agency britanniche e internazionali nel campo dell’e-commerce, mobile, social, e-crm ed user experience.

Dopo aver vinto i premi “Digital Strategy” ed “Effectiveness” nell’edizione 2015, Rich Clicks per il terzo anno consecutivo è finalista ai RAR Digital Awards, qualificandosi nella Top 5 e Top 10 delle migliori agenzie di Digital Marketing “sotto i 40 dipendenti”, in ben 12 categorie.

Rich Clicks è una digital agency Google Partner fondata a Londra nel 2014 da due “Expat” italiani: Simone Luciani, originario delle Marche ma che ha vissuto per molti anni a Como, e Simone Passacantili originario di Roma. Entrambi hanno scelto Londra come sede preferita per lavorare nel digital e hanno dimostrato di essere dotati del giusto mix di competenze, esperienza e creatività per avere successo nel mercato competitivo del Digital Marketing internazionale e conquistare la fiducia di clienti italiani come Amadori, Expedia, e Fly Go, Conforama e Lanieri.

“Essere l’agenzia finalista nel maggior numero di categorie ai RAR Digital Awards 2016 ci rende estremamente orgogliosi, siamo una realtà ancora piccola nel panorama internazionale ma i nostri clienti ci riconoscono un’alta professionalità e una grande passione. Offriamo sempre soluzioni su misura, ecco perché grandi e note aziende, come ad esempio Conforama, scelgono noi piuttosto che una big agency” ha dichiarato Simone Luciani, co-fondatore di Rich Clicks.

I premi RAR sono riconoscimenti unici nel panorama dei digital award e premiano il rapporto quotidiano col cliente e l’efficacia generale delle campagne: la giuria è composta da oltre 5000 aziende clienti che hanno votato i propri fornitori, stilando così un registro delle migliori agenzie del Regno Unito e internazionali.