bonprix, welfare aspetto sempre più strategico

Dal 2004 bonprix persegue politiche di welfare aziendali che negli anni si sono più strutturate sino a divenire strategiche nell’ambito dello sviluppo aziendale. Iniziate come attività di “facilitazione”, soprattutto nei confronti del personale femminile che costituisce l’85 per cento circa del capitale umano, le necessità di conciliazione si sono poi estese a tutti i dipendenti e coprono ora servizi quali convenzioni, attività di prevenzione medica e altre interessanti iniziative culturali, sportive e per il tempo libero.

Puntuale, ecco di nuovo il campus estivo bonprix per genitori che lavorano e bambini che imparano divertendosi. Visto il successo delle precedenti edizioni, il Gruppo bonprix ha organizzato ancora per i figli dei dipendenti un campus attivo che si apre il 13 giugno sino al 13 settembre. I ragazzi svolgeranno le attività nel parco dell'azienda assistiti dalla cooperativa sociale “La Famiglia” e saranno impegnati dalle 9 alle 18. Sport, teatro, inglese e lettura quest’anno i laboratori si focalizzeranno sull’intelligenza motoria e emotiva prendendo spunto dalla storia e dai protagonisti del film d'animazione Premio Oscar 2015 “Inside Out” prodotto da Walt Disney Pictures e affronteranno temi di attualità, quali il bullismo. Lo staff, con la supervisione di Rodolfo Cavaliere e Valeria Rosso - coach esperti in intelligenza motoria e potenziamento cognitivo – si avvale di animatori di esperienza e sarà fruibile, come di consueto, anche dal personale della Cooperativa. Sono stati inoltre messi a disposizione di amici, parenti e collaboratori, su estrazione, 3 o 4 posti alla settimana riservati a bambini/e a partire dai 7 anni residenti a Valdengo e nei paesi limitrofi.

In occasione del nono compleanno di Getaline, azienda del Gruppo bonprix - è stata inaugurata la nuova area fitness: all’interno dello spazio, due macchine Technogym di ultima generazione in tema di stretching efficace (graduabile e misurabile) e di miglioramento della propria flessibilità corporea. Un regalo speciale che l’impresa ha voluto fare ai dipendenti per permettere loro di allenarsi e scaricare la tensione durante la giornata lavorativa.

«Il campus così come l’area relax – spiega Antonella Pella, direttore Risorse Umane e Servizio Clienti Italia – sono due delle numerose iniziative a supporto dei nostri dipendenti che rientrano nelle politiche di welfare aziendale, un aspetto ormai strategico per noi che porta allo sviluppo di un maggiore potenziale creativo nelle persone oltre ad un migliore clima interno e una maggiore produttività”.

bonprix Italia, parte del Gruppo Otto di Amburgo, è la società specializzata nella vendita a distanza di abbigliamento per donna, uomo, bambino e tessile per la casa. Ha sede a Valdengo (Bi), nell’eccellenza del tessile mondiale. E’ leader di mercato nel suo settore ed è tra le poche imprese ad avere una vera offerta multicanale: lo storico catalogo per vendita a distanza e internet con una quota in costante crescita. Negli ultimi anni ha rafforzato notevolmente la sua presenza in Italia, merito della sua offerta che concilia stile e convenienza, servizio al cliente e professionalità delle risorse umane. Il motto del Gruppo è “Leading through passion”, ovvero essere uno dei principali attori del mercato lavorando con grande entusiasmo.

Getaline s.r.l., nata nel 2007 e controllata al 100% da bonprix, gestisce le interazioni con la Clientela non solo del Gruppo bonprix ma anche di altre aziende tra cui realtà del gruppo Otto, come Hermes e Witt. Il servizio è attivo in molteplici lingue – inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, ucraino, rumeno, ceco – e sviluppa consulenza su brand e prodotti attraverso la multicanalità: le chat, la pagina Facebook, le mail. Ha gestito nel 2015 circa 3 milioni di chiamate, suddivise dalla semplice richiesta informativa per arrivare a vere operazioni di telemarketing. Oltre 103 mila sono state le interazioni via chat e oltre 230 mila le mail servite per bonprix ed Euronova. Ha ottenuto nel 2014 la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.