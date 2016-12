Nuovi servizi digital per Mediamover

Mediamover, realtà specializzata nel direct marketing, nell’ufficio stampa online e in generale nella comunicazione d’impresa, introduce nuovi servizi che mette a disposizione dei suoi clienti. Oggi, con oltre 600 utenti registrati e circa 350 comunicati stampa inviati, Mediamover è in grado di garantire un’offerta completa e sempre più in linea con le esigenze e le richieste del mercato.

I servizi che integrano da oggi l’ufficio stampa online sono principalmente quelli inerenti il web dove i messaggi possono essere veicolati in modo capillare e favorire così l’engagement di un pubblico eterogeneo ma raggiunto con messaggi personalizzati.

Grazie a partner qualificati, Mediamover propone attività di digital Pr, social media management, social media advertising, realizzazione di video e infografiche, AdWords. Il completamento dell’offerta è comunicato anche attraverso il sito web (www.mediamover.it) di recente rinnovato.

“Di fronte alla velocità con cui il mercato sta cambiando, in seguito al sopravvento del digitale, è diventato indispensabile per noi proporre una gamma quanto più completa di opportunità di visibilità per i nostri clienti, da integrare all’ufficio stampa online”, afferma Luisa Leone fondatrice e amministratrice di Mediamover.

Il servizio dopo oltre tre anni dalla nascita mostra risultati in crescita, con la conferma di aziende che da tempo si sono affidate a Mediamover, quali Federprivacy, Mail Boxes Etc., Starch e l’ingresso in nuovi settori come quello dello sport e del benessere con il lancio del marchio Mrs.Sporty (palestre al femminile) in Italia, avvenuto tre mesi fa.