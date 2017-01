Sorgenia si aggiudica il secondo premio al CMMC 2016 per la migliore app dedicata al servizio clienti

Apple fa un altro passo verso la sua tv Apple acquisisce Matcha.tv per circa...

Il premio riconosce i contributi all'espansione dei segmenti tecnici In...

Tempo di ulteriori sconti per Microsoft Surface Microsoft abbassa il costo al...

MySorgenia è tra le app migliori secondo il club CMMC (Customer Management Multimedia Competence), promotore del “Premio migliore app servizio clienti”, evento giunto alla sua terza edizione. Unica nel settore dell’energia, Sorgenia ha ricevuto il secondo premio consegnato nel corso della cerimonia a Pier Lorenzo Dell’Orco, direttore Commercial operations & Ict, dall’assessore alla mobilità del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran.

L’app MySorgenia, disponibile per i sistemi iOs, Android e Windows Phone, permette il controllo dei consumi elettrici, l’autolettura del contatore elettrico e la fatturazione elettronica. In modo semplice e intuitivo consente ai clienti di accedere a contenuti dedicati: tra gli altri, l’analisi dei propri punti di fornitura, dello stato di attivazione e dei diagrammi di consumo. Con MySorgenia è inoltre possibile visualizzare e scaricare le fatture da pagare, in scadenza o già pagate, richiedere informazioni o supporto e modi care la propria posizione Privacy.

“Questo premio è un importante riconoscimento del nostro percorso di digitalizzazione, focalizzato sul cliente che vedrà ulteriori importanti novità nel corso dell’anno - commenta Pier Lorenzo Dell’Orco. L’app è nata per dare risposte immediate a richieste di supporto e di informazione, nell’ottica di migliorare ulteriormente la relazione con i nostri clienti”.