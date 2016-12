Massimilano Bianchi è nuovo general manager e AD di Cromology Italia e Colori di Tollens Bravo

Cromology Italia (ex Materis Italia), gruppo leader in Italia nel settore dei prodotti vernicianti con marchi come MaxMeyer, Duco e Baldini, ha un nuovo direttore generale e AD.

Laureato in economia all’Università di Pisa, Massimiliano Bianchi, 45 anni, entra nel gruppo Materis nel 2000 come marketing controller e dal 2001 al 2008 in qualità di M&A manager ha avuto la responsabilità della fusione di Baldini Vernici Lafarge Paints e Lafarge Coatings Italia riorganizzandole in una nuova società che ha preso il nome di Materis Paints Italia. Dal 2009 è diventato Direttore Operations del gruppo, con l’obiettivo di ottimizzare l’infrastruttura produttiva e logistica del gruppo in Italia e lanciando una struttura unificata di customer service. Dal 2012 aveva assunto anche la direzione della business unit Do It Yourself del gruppo.

“Il mio obiettivo prioritario – commenta Bianchi - non è solamente quello di consolidare le nostre posizioni, ma è soprattutto di rafforzare la nostra leadership nel mercato del settore professionale puntando su innovazione e servizio al cliente”.

Il gruppo Cromology è uno dei principali attori nel mercato delle vernici e leader nella produzione e vendita di pitture nel Sud Europa. Presente in forma diretta in 9 paesi, il Gruppo ha fatturato nel 2015 circa 800 milioni di euro ed è presente con i propri prodotti in oltre 50 paesi del mondo.

In Italia, Cromology ha la leadership con il 23.2% (Assovernici) di quota di mercato, un fatturato di circa 120 milioni di euro e 500 dipendenti. Cromology si rivolge in modo mirato a diversi target con specifici canali distributivi: il negozio indipendente (retail tradizionale), la grande distribuzione e i negozi di proprietà Colori di Tollens Bravo.