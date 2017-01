Soget tra le prime aziende di servizi linguistici in Italia certificate UNI EN ISO 17100:201

Vincenzo Esposito approda in Microsoft Microsoft Italia nomina Vincenzo...

Soget, società di servizi linguistici con sede a Milano e uffici a Lugano, Svizzera (Soget International), è tra le prime aziende del settore in Italia a rinnovare la certificazione secondo la nuova norma UNI EN ISO 17100:2015.

Rispetto alla precedente UNI-EN 15038:2006, già ottenuta da Soget e valida a livello europeo, la nuova norma ha valenza internazionale e consente di valutare la qualità dei servizi linguistici su scala globale.

Queste le principali novità:

- Il focus è ora sulla gestione dei processi e dei flussi di lavoro. Per un’azienda di servizi linguistici evoluta, infatti, l’attività di traduzione è un passaggio che si inserisce in un flusso più articolato e complesso di processi che vede coinvolte molteplici risorse, fra cui rivestono un ruolo cruciale i project manager. La nuova norma stabilisce le qualifiche e le competenze professionali richieste per le risorse, dai project manager ai traduttori e revisori, sottolineando l’importanza di un costante aggiornamento;

- Si dà grande rilievo all’interazione con il cliente. La società di servizi linguistici deve essere in grado di interpretare correttamente le esigenze del cliente nel definire il progetto, rispondere in maniera puntuale alle richieste, valutarne infine il grado di soddisfazione.

- Inoltre, la norma definisce nel dettaglio i requisiti relativi alle fasi di pre-produzione, a partire dalla gestione delle richieste di preventivo, di produzione (gestione del progetto, traduzione, revisione, correzione, proofreading, verifica finale) e di post-produzione, fino alla chiusura delle pratiche amministrative, e prevede una procedura per garantire la sicurezza delle informazioni.

Per Soget la certificazione ISO 17100:2015 rappresenta una conferma della sua capacità di erogare servizi linguistici di alta qualità e di rispondere puntualmente alle esigenze dei clienti attraverso flussi di lavoro di consolidata efficacia e risorse di eccellente livello.