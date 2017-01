Nuova Partnership nell'area Testing per Consoft Sistemi

Rivoluzione in casa McDonald's L'italianissima pasta Barilla arriva in tutti i...

Dopo aver annunciato nel 2015 una nuova divisione dedicata al Testing, Consoft Sistemi ne rafforza ulteriormente l’offerta attraverso la partnership con 5 EMME Informatica per la rivendita e la distribuzione nel Nord Italia della soluzione Security Reviewer.

“La suite Security Reviewer - ha spiegato Grazia Mangano, Business Unit Manager di Consoft Sistemi - ci permetterà di indirizzare le esigenze dei nostri Clienti per quanto riguarda la verifica automatica della qualità del software sviluppato e l’aumento della sicurezza informatica, condizione questa sempre molto importante, in particolare per le soluzioni internet."

Security Reviewer è una suite di strumenti per la gestione del ciclo di sviluppo del software che, attraverso un’analisi continua della applicazioni, garantisce un controllo efficace del rischio e il mantenimento della conformità agli standard internazionali di qualità.

Si tratta di un prodotto fortemente innovativo nel segmento SAST (Static Application Security Testing) che consente l’Analisi Statica e Dinamica direttamente in fase di sviluppo, in particolare per le verifiche di sicurezza sulle “Mobile Application”. I moduli di Quality ed Effort Estimation, insieme a Binary Reviewer, completano la suite fornendo una soluzione unica sia per gli sviluppatori che per i security auditor.

Security Reviewer consente anche di gestire il rapporto con i fornitori di applicazioni garantendo una misura oggettiva delle prestazioni dell’outsourcer e la disponibilità di indici sulla manutenibilità del software.

Marco Romano, Products & Strategic Alliances Area Manager di 5 EMME Informatica, ha sottolineato come “questa partnership sarà fondamentale per la diffusione del prodotto sul mercato italiano, grazie alla presenza sul territorio e alla conoscenza trentennale del mondo dello sviluppo applicativo da parte di Consoft Sistemi.”