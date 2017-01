Chris Cook è il nuovo Presidente e CEO di Delphix

Delphix, azienda leader nel mercato della virtualizzazione dei dati, ha annunciato la nomina di Chris Cook in qualità di nuovo presidente e chief executive officer, oltre che membro del consiglio di amministrazione. Il fondatore e CEO Jedidiah Yueh, nel nuovo ruolo di Executive Chairman, s’impegnerà a rendere più innovativa la piattaforma e si dedicherà alla strategia, alla vision dell’azienda e alle relazioni con i principali clienti e partner.

Cook arriva in Delphix in un momento di massimo sviluppo per l’azienda, dato che i clienti stanno sempre di più sfruttando i vantaggi dei dati veloci al fine di migliorare lo sviluppo e l’analisi delle applicazioni:

• nel suo ultimo anno fiscale, Delphix ha aumentato il fatturato di oltre il 70% rispetto l’anno precedente;

• l’acquisizione di nuovi clienti è cresciuta del 66% durante lo stesso periodo, e più del 30% delle aziende fanno parte della classifica Global 500 e appartengono ai principali mercati, tra cui i servizi finanziari, governativi e il settore healthcare;

• anche l’organico di Delphix cresce, contando più di 400 dipendenti in tutto il mondo e servendo clienti in oltre 30 paesi in tutti i continenti;

• Delphix ha rilasciato recentemente la versione 5.0, la massima evoluzione del proprio prodotto di punta, permettendo così ai propri clienti di proteggere facilmente e mascherare i dati sensibili prima di trasferirli sul cloud ed ampliare la piattaforma ai database DB2 di IBM e alle implementazioni multi-nodo EBS di Oracle.

"Anche se siamo cresciuti rapidamente nel corso degli ultimi sette anni, questi risultati sono solo l’inizio. Svilupparsi a questo livello è solo una questione di talento" ha dichiarato Yueh. "Nel corso degli ultimi anni, Chris Cook si è guadagnato il titolo di uno dei principali dirigenti all’interno del settore dei software e non vediamo l'ora di averlo a capo del nostro team".

In un comunicato condiviso, Asheem Chandna e Chris Schaepe, entrambi membri del consiglio di amministrazione di Delphix e partner di Greylock Partners e Lightspeed Venture Partners, hanno dichiarato rispettivamente: “Delphix ha dimostrato di essere leader di mercato nella virtualizzazione dei dati. Chris Cook è leader a livello mondiale e porterà in Delphix la propria esperienza ventennale maturata in azienda. Siamo felici di dare il benvenuto a Chris in Delphix e non vediamo l’ora di vedere la crescita di Delphix sotto la sua leadership”.

Chris Cook è un veterano all’interno del settore tecnologico con oltre 25 anni di esperienza nell’industria dei software aziendali. Recentemente, Cook è stato presidente e chief operating officer di New Relic, azienda fornitrice di software di analisi, e in poco più di 4 anni, ha fatto crescere l’azienda portandola a un IPO di successo nel 2014. Prima di New Relic, Cook ha ricoperto per 4 anni il ruolo di corporate senior vice presidente e general manager della divisione application performance management di CA Technologies e posizioni manageriali all’interno del reparto vendite di Quest Software e BMC Software.

"Quando sei in Delphix, vedi rappresentati sulle pareti i loghi dei clienti – si tratta di una lista che susciterebbe l’invidia di qualsiasi produttore di software enterprise", ha affermato Cook. "Ma poi quando vedi, oltre l’immagine, la capacità di rinnovamento e di sviluppo, ti accorgi che questa è la vera potenza della virtualizzazione dei dati e la forte probabilità che Delphix diventi una grande azienda”.

“Dato che le applicazioni e i dati sono sempre più i fattori principali di un successo aziendale, la possibilità di accedere in modo sicuro e rapido ai dati giusti nel momento opportuno con il team adatto diventa un vantaggio competitivo per ogni azienda. La rivoluzionaria tecnologica di virtualizzazione dei dati di Delphix risponde a questa esigenza e promette di fare molto di più” conclude Cook.