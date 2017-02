Barracuda nominata Microsoft Azure Certified ISV Solution Partner of the Year per il 2016

Barracuda Networks si è aggiudicata il riconoscimento di Microsoft Azure Certified ISV Solution Partner of the Year per il 2016 grazie all’impegno continuo e alle innovazioni tecnologiche mirate ad aiutare i clienti a trasferire in modo sicuro dati e applicazioni sulla piattaforma Azure.

Barracuda è stata scelta tra un parterre di top partner Microsoft per avere dimostrato eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni basate sulla tecnologia Microsoft. Barracuda è stato il primo Security Solution Partner certificato Azure e collabora attivamente con Microsoft in tutto il mondo con diversi team per supportare i clienti a sfruttare i benefici del cloud pubblico. La certificazione Microsoft Azure e lo status di Microsoft–Gold Application Development garantiscono che le soluzioni Barracuda sono state testate per la compatibilità con diverse piattaforme Microsoft tra cui Microsoft Azure, Microsoft Cloud Platform ospitate da service provider tramite la Cloud OS Network e le implementazioni di cloud privato basate su Windows Server Hyper-V.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento”, dichiara BJ Jenkins, presidente e CEO di Barracuda. “Questo premio riafferma il ruolo importante che oggi Barracuda ha nel cloud pubblico e la solidità del rapporto con Microsoft. Continueremo a collaborare per progettare e costruire nuove soluzioni che permetteranno ai clienti di godere in totale sicurezza dei benefici del cloud”.

I vincitori nelle sette categorie premiate sono stati selezionati da una rosa di oltre 2.500 partner di 119 Paesi. Ulteriori informazioni sul Microsoft partner Award sono disponibili nel comunicato stampa distribuito da Microsoft.

“E’ un onore avere Barracuda tra i premiati al Microsoft Azure Certified ISV Partner of the Year 2016”, commenta Gavriella Schuster, general manager, Worldwide Partner Group di Microsoft. “Barracuda è un ottimo esempio dell’eccellenza dei talenti che fanno parte della comunità dei partner Microsoft”.

Barracuda offre una serie di soluzioni progettate per operare in modo trasparente in ambiente Azure, disponibili direttamente sul marketplace Azure, in grado di ridurre i tempi di deployment del 50-80%. Le soluzioni di sicurezza Barracuda Azure-ready presenti nell’Azure Security Center sono state progettate espressamente per ambienti cloud e comprendono: Barracuda Web Application Firewall, Barracuda NextGen Firewall, Barracuda Email Security Gateway e Barracuda Message Archiver