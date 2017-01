Maurizio Angeleri è il nuovo direttore marketing di Cromology Italia, uno dei principali attori nel mercato delle vernici e leader nella produzione e vendita di pitture nel Sud Europa.

Nato a Milano e Laureato all’Università Bocconi di Milano, Angeleri ha operato in Italia e all’estero con responsabilità a livello internazionale nel marketing e nelle vendite del Largo Consumo. Angeleri ha avuto un’esperienza più che decennale come direttore marketing in Muller, leader del mercato dello Yogurt e, sempre in questa posizione anche in Bolton Manitoba e Reckitt Benckiser con i marchi Omino Bianco, Ava, Sole, Finish e Calfort .

“Forte di questa mia competenza maturata in settori diversi – commenta Maurizio Angeleri – il mio obiettivo è quello di espandere il business Cromology agendo sul valore aggiunto, unico e distintivo di ciascun brand dell’Azienda”.

In Italia Cromology ha la leadership di mercato e un fatturato di circa 120 milioni di euro. Con circa 500 i dipendenti, Cromology Italia dispone di 80 mila mq di siti produttivi che realizzano oltre 50 milioni di kg di prodotti annui. Con 9 marchi, Cromology Italia si rivolge in modo mirato a diversi target con specifici canali distributivi: il negozio indipendente (retail tradizionale), la grande distribuzione e i negozi di proprietà Colori di Tollens Bravo.