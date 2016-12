Sony partner tecnico del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia in occasione dell’esposizione “Extreme. Alla ricerca delle particelle”

Sony è stata scelta come partner tecnico in occasione di “Extreme. Alla ricerca delle particelle”, la nuova esposizione permanente, progettata e realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con CERN e INFN. All’interno dell’esposizione ci saranno infatti delle installazioni multimediali e interattive realizzate con l’utilizzo di proiettori laser VPL-FHZ57 forniti da Sony, che offriranno ai visitatori un’esperienza di visione immersiva e coinvolgente, grazie a immagini estremamente nitide e ricche di dettagli.

Le installazioni che coinvolgono i proiettori Sony sono tre: Dalle tracce all’evento, Extra-dimensioni e Materia oscura. Dalle tracce all’evento è l’installazione che apre il percorso dell’esposizione presentando in modo facilmente fruibile il metodo di ricerca relativo alla fisica delle particelle protagonista di tutta l’esposizione.

Extra-dimensioni permette al visitatore di entrare in contatto con un mondo in cui il numero delle dimensioni possibili è superiore alle quattro che tutti conosciamo. Attraverso un gioco di proiezioni, il visitatore vedrà la sua immagine progressivamente riflessa prima perdersi per poi ridistribuirsi in altri punti dello spazio in forme non riconoscibili, in una sorta di quadro cubista contemporaneo e tecnologico.

Materia oscura è un’installazione multimediale interattiva che utilizza i proiettori Sony per suggerire come l’esistenza e il comportamento di ciò che “si vede” nell’Universo sia determinato da qualcosa che non si vede, ovvero la materia oscura. Grazie alla tecnologia installata il visitatore potrà plasmare la “materia” e vederne gli effetti sulla massa di galassie proiettata sopra di lui.

Il proiettore utilizzato per le installazioni all’interno di “Extreme. Alla ricerca delle particelle” è il VPL-FHZ57, un modello particolarmente adatto per applicazioni museali grazie all’elevata qualità dell’immagine, al vasto parco ottiche installabile e ai costi di esercizio ridotti. Grazie al design elegante e discreto, all’accurato occultamento dei cavi ed al bassissimo rumore, si integra facilmente in qualsiasi ambiente museale, sia esso dedicato a esposizioni permanenti o temporanee. Il proiettore permette di combinare perfettamente immagini provenienti da più sorgenti video per creare visualizzazioni di grande formato e persino di proiettare immagini naturali e accurate su superfici curve. Il proiettore può essere installato in qualsiasi angolazione, anche su un lato o capovolto. Grazie al menu di installazione intuitivo, la configurazione risulta molto semplice.

Disponibile su un’ampia gamma di proiettori Sony, tutti equipaggiati con il motore di proiezione 3LCD BrightEra, l’innovativa sorgente di luce al laser Z-Phosphor garantisce immagini Full HD ricche di dettagli con luminosità elevate e colori stabili e intensi. La sorgente di luce laser consente fino a 20.000 ore di operatività senza manutenzione e senza la preoccupazione di improvvisi guasti alle lampade. La modalità a luminosità costante mantiene gli stessi livelli di luce sullo schermo per tutto il ciclo di vita del proiettore, senza le ombre ed i bagliori tipici della proiezione tradizionale a lampada, mentre grazie al sistema di filtro automatizzato non è più necessario effettuare pulizie periodiche per rimuovere la polvere. La scarsissima manutenzione richiesta, unita a un'ampia gamma di funzioni per il risparmio energetico, riduce ulteriormente i costi di esercizio totali e rende perciò la gamma di proiettori al laser Sony particolarmente adatta a installazioni in musei, aule universitarie, sale congresso, ambienti commerciali di grande superficie.