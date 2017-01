“Green Capital Markets News” la prima newsletter dedicata alla Green Economy

VedoGreen (Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana), specializzata nella finanza per le aziende green e promotore e investitore della SPAC GreenItaly1, lancia “Green Capital Markets News”, prima newsletter settimanale dedicata alle società quotate italiane attive nella Green Economy.

La newsletter, disponibile su PC, Smart-Phone e Tablet, è stata sviluppata in collaborazione con MAILUP, società quotata su AIM Italia e principale operatore italiano nell'Email Marketing professionale, nella gestione di newsletter e nell’invio di SMS.

Il flusso di notizie “Green Capital Markets News”, diffuso dalla redazione del portale VedoGreen.it, si rivolge ad un pubblico di aziende, media e investitori specializzati sulle tematiche di innovazione tecnologica green sul mercato dei capitali.

Anna Lambiase, fondatore e amministratore delegato di VedoGreen: “La mission di VedoGreen è quella di individuare opportunità di investimento nella Green Industry italiana favorendo l’incontro tra domanda e offerta di capitale nei mercati finanziari. Attraverso la nostra nuova iniziativa, la newsletter sviluppata con l’innovativa piattaforma di MailUp, offriamo agli imprenditori e agli investitori istituzionali un canale diretto e immediato sul panorama Green italiano quotato.

L’Osservatorio VedoGreen propone un concetto di “Green industry” basato sull’innovazione tecnologica green presente anche all’interno di aziende operanti in settori tradizionali del tessuto imprenditoriale italiano quali ad esempio chimica verde, mobilità sostenibile, efficienza energetica, produzioni biologiche agroalimentari ed energie rinnovabili. E’ questo infatti il nuovo concetto di “Made in Italy Green” apprezzato anche dagli investitori internazionali da promuovere oltre Italia e quotare in Borsa”.

Nazzareno Gorni, fondatore e amministratore delegato di MailUp: "Da anni ci impegniamo per una pratica di email marketing responsabile e attenta nei confronti dell’ambiente. Un impegno che, in collaborazione con Treedom, si traduce nella compensazione delle emissioni di CO2 grazie alla piantumazione di oltre 500 alberi in varie aree del pianeta. La newsletter sviluppata con VedoGreen si inserisce in questo solco, con un focus più orientato alla comunicazione di valori, opportunità e casi virtuosi che caratterizzano il panorama della Green Economy italiana. Collaborare con VedoGreen, mettendo a disposizione la tecnologia della piattaforma MailUp, è per noi un punto d’onore oltre che un impegno dovuto”.

La newsletter nasce in coincidenza con la “giornata mondiale per la salvaguardia del creato”.