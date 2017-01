Wolters Kluwer lancia il ramo “Medicina del sonno”, ampliando l'offerta di UpToDate a 24 specialità mediche

In Russia si beve sempre più vino italiano Sorpasso del vino italiano in...

La divisione Health di Wolters Kluwer, azienda leader a livello mondiale nella fornitura di informazioni e soluzioni al point of care per il settore sanitario, ha annunciato l'aggiunta della specialità “Medicina del sonno” alla propria risorsa di supporto alle decisioni cliniche basate su prove di efficacia UpToDate.

Benché alcuni topic relativi alla medicina del sonno siano già presenti in UpToDate da oltre un decennio, la sua aggiunta formale come specialità è il risultato di oltre tre anni di lavoro da parte dei caporedattori della specialità “medicina del sonno” di UpToDate, il Dottor Ronald D. Chervin, MS, e la Dottoressa Nancy Collop, che hanno coordinato un team di 84 illustri specialisti di medicina del sonno al fine di sviluppare e ampliare questa nuova specilità.

“Il Dottor Chervin e io siamo riusciti a riunire un team di prim'ordine per sviluppare contenuti relativi alla medicina del sonno in UpToDate. Gli utenti di UpToDate troveranno informazioni complete sulla medicina del sonno, nonché contenuti basati su prove di efficacia necessari per il trattamento di pazienti affetti da problemi o disturbi del sonno", ha affermato la Dottoressa Collop.

Secondo i dati della Giornata Mondiale del Sonno tenutasi il 18 marzo del 2016, l’insonnia è un grave problema per oltre 9 milioni di italiani. Negli ultimi 4-5 anni, il disturbo ha colpito anche i giovani: i pazienti con meno di 20 anni afflitti da insonnia sono quasi raddoppiati nei centri di medicina del sonno. Diffusi anche altri disturbi del sonno, quali la sindrome delle apnee in sonno, di cui soffrono circa 2 milioni di italiani, la sindrome delle gambe senza riposo, che colpisce 3 milioni di italiani, e i disturbi del ritmo circadiano.

I medici che faranno uso di UpToDate potranno avere la certezza di integrare nella propria pratica clinica le informazioni più attuali e di ampio respiro sulla medicina del sonno. Le informazioni diagnostiche e le raccomandazioni terapeutiche continuamente aggiornate di UpToDate coprono disturbi di respirazione e movimento correlati al sonno, insonnia, disturbi sonno-veglia del ritmo circadiano, parasonnie e altro ancora, con contenuti personalizzati sia per i pazienti adulti sia pediatrici.

Anche gli specialisti di pneumologia e rianimazione, neurologia, psichiatria, geriatria, chirurgia e anestesiologia, nonché gli internisti di medicina di base, i medici di famiglia e i pediatri potranno trarre vantaggio dai contenuti ampliati sulla medicina del sonno ora disponibili in UpToDate.

Questa nuova specialità, curata da autorevoli esperti di medicina del sonno di tutto il mondo, viene sviluppata in 90 topic contenenti oltre 70 raccomandazioni graduate. Ai topic destinati ai professionisti sanitari, si aggiungono anche le informazioni per i pazienti, di facile lettura. La specialità include inoltre più di 260 immagini, tra cui fotografie, tabelle, figure, grafici, algoritmi. I contenuti di medicina del sonno in UpToDate comprendono raccomandazioni basate su prove di efficacia sottoposte a peer review che riflettono i progressi e le pratiche mediche più recenti delle più autorevoli riviste mediche, tra cui Journal of Clinical Sleep Medicine, Journal of Sleep Research, Sleep, Sleep Medicine, Sleep Medicine Review e altre.

“Wolters Kluwer si impegna costantemente a sviluppare in modo sempre più approfondito la varietà dei ricchi contenuti clinici a cui si affidano i medici per fornire le cure migliori ai loro pazienti”, ha commentato il Dottor Peter Bonis, Chief Medical Officer, Clinical Effectiveness di Wolters Kluwer. “Per gli specialisti di medicina del sonno e gli altri operatori sanitari di tutto il mondo, il lancio della ventiquattresima specializzazione conferma il nostro impegno a fornire le raccomandazioni basate su prove di efficacia più complete disponibili per il trattamento dei pazienti.”

La nuova specialità è ora disponibile agli abbonati sul sito www.uptodate.com. I medici che fanno uso di tablet e smartphone come strumenti mobili in ambito sanitario possono trovare le risposte alle proprie domande cliniche anche utilizzando l’app mobile UpToDate. UpToDate è disponibile per le piattaforme mobili iOS® e Android™ e comprende opzioni per accedere a tutti i contenuti di UpToDate con o senza connessione Internet.