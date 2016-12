Ricorso Multe Italia, multe da contestare. Ricorso multe Milano e Roma

Ore 8,30 venerdì 16 settembre: sono in anticipo come sempre in questi casi, vado a intervistare una nuova azienda per scrivere un redazionale, dopo tanti anni ancora mi piace quando posso passare con loro un’intera giornata, quasi emozionata, appuntamento fra 30 minuti, mi siedo al bar di fronte al portone con un latte macchiato e un croissant con la crema, anche se non dovrei, e il mio portatile così guardo il loro sito e ricontrollo le domande che mi hanno già preparato, che poi cosa me le daranno a fare tanto le cambio sempre… www.ricorsomulteitalia.it è fatto bene, semplice, intuitivo, colori accesi, si capisce subito il concetto alla base: Basta Multe Non Pagarle, mi incuriosisco e clicco subito su Scopri di più, mentre leggo che vi possono essere multe da contestare perché illegittime, con errori ed imprecisioni, in un angolo della mente si affaccia l’immagine della mia mano che chiude il cassetto dell’ingresso, quello che abbiamo tutti dove mettiamo cose che non ritroveremo mai più e della notifica che ho lasciato lì, quella che ho ricevuto la scorsa settimana per eccesso di velocità… nessuna registrazione richiesta… meno male si fa prima e poi non mi mandano miliardi di mail pubblicitarie, poi un’icona conosciuta mi colpisce… whatsapp ? basta fare foto del verbale e della notifica, bene, veloce e comodo ! Preanalisi gratuita ! Mi piacciono già questi di.. com’è? Ricorso Multe Italia.

Ore 9,00 esatte: un palazzo di quelli antichi, con i soffitti decorati e scalinata imponente, ma fuori mano non in centro, tanto l’ufficio per le multe da contestare non è aperto al pubblico, ascensore di quelli di legno piccoli e scricchiolanti che ti fanno pensare che si fermeranno da un momento all’altro ma l’odore della cera è piacevole. Non devo neanche suonare, mi aspettano, sorridenti, sono in 3 quanti anni avranno ? direi tra i 40 e i 50 portati bene, meno male almeno stavolta nessuno mi chiamerà “Signora”, dopo le presentazioni come da accordi mi metto in angolo e li osservo mentre lavorano… Quelli di Ricorso Multe Italia, portale dedicato ai ricorsi in tutta Italia, ma con particolare attenzione al ricorso multe Milano e Roma, sono veloci, efficienti, positivi, uno dei 3 è al telefono, sempre, ha 2 cellulari e suonano costantemente, vestito casual ma con cura e attenzione ai dettagli, credo che sappia di essere affascinante, direi che sta parlando con un avvocato, è gentile ma fermo e non molla la presa finchè quello dall’altra parte, ormai stremato, non gli promette che sì, gli manderà i ricorsi ricevuti solo ieri entro le 17 di oggi, guarda che è facile, un eccesso di velocità col tutor e non ci sono le foto, una omissione dati mandata 180 giorni dopo invece di 90, un mancato pagamento della sosta e il parcometro non ha il pos… non voglio farli aspettare lunedì, così domani è sabato e hanno tempo di andare in posta a fare la raccomandata… mette giù e borbotta avvocati… poi si ricorda che ci sono e dice “questo non lo scrivi vero ?” Tanto il telefono suona di nuovo e fortunatamente non ho tempo di rispondere perché lo metterò sicuramente ma lui lo sta scoprendo solo adesso.

Alle 10 arrivano 2 ragazzi, serissimi, in giacca e cravatta, salutano tutti molto formalmente e con incredibile velocità e perfettamente sincronizzati accendono computer fissi e portatili nella sala riunioni, separata da una porta a vetri, per controllare se ci sono nuovi casi di multe da contestare; a soli 5 minuti dall’ingresso sono operativi, completamente immersi nello studio di qualche pratica e sommersi dentro enormi tomi dall’aria legale, di quelli classici, quasi regali, di quelli che anche senza leggerli ma solo a possederli sai che ti sveleranno una verità e una soluzione, commento con gli altri “che aria seria” e vale la risposta di prima “avvocati” , mi spiegano che sono quasi avvocati, preparano la tesi, imparano e in cambio danno una mano. Un altro è Nerd, di quelli tipici, occhiali, sigaretta elettronica, dice che ha 48 anni ma è vestito con pantaloni mimetici e zaino ovviamente mimetico da cui tira fuori tutto un armamentario tecnologico, lo sapevo, lui si occupa anche del sito, infatti ha scritto proprio lui la pagina ricorso multe Milano e Roma, e di tutta la parte creativa e informatica, mentre risponde alla chat live del sito, fissa un appuntamento da un altro avvocato per una mediazione e ricontrolla i ricorsi pronti prima di inviarli alla concessionaria, sì, hanno anche i pacchetti, più convenienti per le aziende ma anche per i guidatori indisciplinati, mi dice questo ricorso era incredibile, auto con rimorchio limite di velocità passato di 0,15 e vogliono sospendergli la patente quindi facciamo anche la comunicazione del ricorso all’organo accertatore, non può mica stare senza patente per questa sciocchezza… è il suo lavoro come fa ? E poi comunque il verbale ha un sacco di irregolarità ! Ma quanti avvocati avete ? Non solo avvocati, abbiamo messo insieme un team di professionisti, ognuno esperto nel proprio settore, sparsi per l’Italia, alcuni non li abbiamo neanche mai visti, abbiamo raggruppato il meglio per poter dare la migliore assistenza.

Poi c’è lei, tacchi altissimi, ma seduta a gambe incrociate su una sedia di quelle con le rotelle, senza farmi sentire chiedo al nerd… ma riesce a slegarsi poi ? Ride, loro non ci fanno più caso, mi spiega che quella è la sua posizione “sono attenta e concentrata”; con pazienza ma senza troppe manfrine, spiega che eventuali multe da contestare non devono essere pagate altrimenti, diventano non contestabili, bisogna chiamare prima, non dopo; poi un nuovo cliente, gli spiega tutto velocemente, in 48 ore esito, se è positivo acquista il ricorso che riceve entro 5 giorni, stampa, firma e spedisce, sì sì così facile, di niente siamo qui apposta . Ad un certo punto si infervora e dice eh no, cosa vuol dire c’è lo sconto del 30% allora la pago anche se non è giusta ? “solo” 100 euro ? No certo che non va bene, ogni 10 secondi c’è una multa, tutti a lamentarsi e poi a fare questi discorsi che ragionamento è ? Bisogna difendersi dalle sanzioni ingiuste, non deve neanche farlo lei, lo facciamo noi ! Ho capito cosa hanno in comune, cosa fa la differenza rispetto agli altri tutti un po’ “copia e incolla”: ci tengono davvero, per loro non si tratta solo di un sito specializzato in ricorso multe Milano e Roma, per loro non è solo un lavoro ma è proprio è un mestiere, appena arrivo a casa gli mando il verbale con whatsapp…

