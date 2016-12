AREAM GmbH e Greentale Capital LLP fondano una joint venture specializzata nella gestione di investimenti in infrastrutture rinnovabili

AREAM ha oltre 10 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, avendo costruito, acquisito e gestito oltre 1 miliardo di Euro in impianti fotovoltaici ed eolici in Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito. Oltre ad aver affermato le proprie competenze negli ambiti dell’investment management e dell’asset management in quanto gestore indipendente, AREAM è anche riconosciuta come consulente di primo piano per investitori istituzionali e privati in tutta Europa.

Greentale Capital può contare su un affiatato gruppo di professionisti di grande esperienza che hanno lavorato insieme per diversi anni. I membri del team hanno rilevanti carriere in ambito finanziario, economico, ingegneristico e legale, con profonde competenze relative a ogni aspetto dell’industria infrastrutturale, dall’identificazione e acquisizione di progetti alla gestione degli investimenti e delle relazioni con gli investitori. Il team di Greentale Capital ha investito oltre 580 milioni di Euro in progetti fotovoltaici, eolici e a biomasse in Europa.

Markus Voigt, Managing Partner di AREAM, ha affermato: “Sono lieto di collaborare con un gruppo di professionisti così uniti e competenti e non vedo l’ora di proporre le nostre capacità a investitori al di fuori della Germania. Crediamo fermamente che investitori istituzionali in tutta Europa saranno particolarmente interessati alle nostre strategie d’investimento capaci di generare flussi di cassa di lungo periodo uniti a bassi livelli di rischio.”

Vinayak Bhattacharjee, Partner di Greentale Capital, ha commentato: “Sono convinto che la creazione di questa joint venture giungerà come un’ottima notizia per ogni investitore istituzionale alla ricerca di investimenti in energie rinnovabili in collaborazione con un team altamente qualificato. Siamo felici di avere trovato in AREAM un partner che condivide il nostro impegno a mantenere i più alti livelli di efficienza, professionalità e trasparenza.”