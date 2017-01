Il Paradise Resort & Spa sbarca a New York

Mosca, Kiev, Ginevra, Londra, Cannes, sono solo alcune delle tappe internazionali che vedranno protagonista nei prossimi mesi il Paradise Resort & Spa di San Teodoro, in Sardegna, con iniziative speciali, volte a far conoscere questa destinazione ai diversi mercati turistici del mondo.

Dopo una stagione positiva, il Paradise Resort & Spa già nel corso dell'estate ha dato il via ad un processo di rinnovamento, con l’obiettivo di offrire al turismo internazionale un prodotto 5 stelle con servizi di livello, in una destinazione tanto apprezzata ma ancora poco conosciuta all’estero.

Incontri con operatori, appuntamenti dedicati nelle fiere di settore, eventi speciali che saranno ospitati nei ristoranti omonimi Piccola Cucina - dai quali prende spunto il ristorante gourmet Piccola Cucina del Paradise Resort & Spa - apprezzati all’estero per la tipicità italiana: sono alcune delle iniziative che vedranno il resort in prima linea nella mappa delle attività turistiche nel mondo.

Proprio qui a New York, al Piccola Cucina, si riuniranno a fine ottobre i principali operatori turistici di alto livello, interessati a conoscere questa realtà e la destinazione con tutte le novità in programma.

“Stiamo lavorando intensamente da alcuni mesi per migliorare la qualità dei servizi e incrementare il turismo nazionale ed internazionale in una destinazione tanto amata come la Sardegna” - ha dichiarato Luca Cagliero, che dalla scorsa primavera è alla guida del Paradise Resort & Spa come General Manager. “L’obiettivo è far conoscere ed incrementare il turismo in questa splendida destinazione, che tanto ha da offrire, per la nota bellezza del mare, ma anche per la sua natura, la storia, i tanti luoghi ricchi di cultura e tradizioni e le attività disponibili, dal mare alla montagna.”

Dopo la realizzazione del centro benessere e fitness, appena ultimato, e del nuovo Sunrise Bar realizzato con eleganti arredi Roda, il Paradise Resort & Spa, continuerà con i lavori di restyling per presentarsi con una nuova veste nel 2017.

111 camere e suite immerse in un parco naturale di 3 ettari, nell’Area Marina Protetta di Tavolara, 2 piscine con solarium, la spiaggia privata attrezzata a Lu Impostu, conosciuta per la sua fine sabbia bianca e il colore cristallino dell’acqua dal fondale basso, i 2 ristoranti Verandah e Piccola Cucina, il Sunrise Bar, il nuovo centro benessere e fitness con sale trattamenti, sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e private spa, fitness targato Technogym, saloni e terrazze, servizi per bambini e attività sportive nelle vicinanze, rendono il Paradise Resort & Spa la destinazione ideale per un soggiorno di relax o per visitare la Sardegna, grazie alla sua posizione a soli 20km dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, proprio di fronte al mare con lo sfondo dell’isola di Tavolara e il Monte Nieddu alle spalle, meta degli amanti delle escursioni in montagna tra cascate e antiche vie dei carbonari, nonché la possibilità di scoprire le zone note e meno note dell’isola a breve distanza.