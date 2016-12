La gamma creativa delle etichette Avery

E’ arrivata l’estate! Per chi ama rinnovare la propria casa per...

Avery, da sempre conosciuta sul mercato come produttrice di etichette per l’ufficio, da oggi amplia la sua offerta di etichette con una gamma tutta dedicata a chi ama il fai-da-te. La nuova gamma creativa “fai-da-te” per il tempo libero di Avery raccoglie il meglio delle etichette, in confezioni più piccole ed economiche, in formato A6, stampabili con il software gratuito “Crea & Stampa”, di facilissimo utilizzo e disponibile online per PC o MAC all’indirizzo: www.avery.it/print.

La gamma creativa “fai-da-te” di Avery comprende varie referenze che vanno a soddisfare le più svariate esigenze creative di utilizzo sia a casa che a scuola o in ufficio.

La selezione comprende:

* le mini lavagnette adesive per identificare barattoli, prodotti, contenitori, attrezzi per il bricolage, scatole di giocattoli, etc. sulle quali scrivere con un gessetto o con un pennarello cancellabile per lavagna (si possono riutilizzare in quanto sono cancellabili con un semplice panno o un cancellino).

* le etichette bianche per vasetti e contenitori alimentari, utilissime in cucina in quanto resistenti a unto, sporco, alla lavastoviglie, al freezer e al microonde. Una volta applicate, danno l’impressione che il messaggio sia stato stampato direttamente sulla superficie.

* i fogli termotrasferibili t-shirt transfer per magliette, cuscini e biancheria in genere.

* gli adesivi per tessuti scrivibili a mano, applicabili senza bisogno del ferro da stiro che resistono al lavaggio e al passaggio in asciugatrice.

* le etichette kraft ad effetto cartone oppure bianche e trasparenti ideali per conferire un aspetto naturale a prodotti e oggetti.

* le etichette per cd, per personalizzare la compilation preferita, la raccolta di foto delle vacanze o semplicemente per archiviare i propri contenuti.

* le etichette resistenti ad acqua e liquidi, particolarmente adatte per personalizzare le bottiglie in occasioni speciali come celebrazioni, anniversari, compleanni o matrimoni.

* le etichette bianche brillanti per personalizzare buste, pacchi e spedizioni.

Una linea di prodotti facili da usare, pensati per rispondere a molteplici esigenze e che permettono di dare libero sfogo alla creatività di ognuno di noi.