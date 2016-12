Technical Hunters: aziende a caccia di programmatori per il cloud

Tempo di ulteriori sconti per Microsoft Surface Microsoft abbassa il costo al...

Le aziende italiane faticano a reperire programmatori per i sistemi di gestione aziendale SAP per il cloud: secondo la società di head hunting Technical Hunters, la domanda di mercato per queste posizioni supera l’offerta di almeno il 20% e alcune specializzazioni professionali possono ottenere retribuzioni dal 15 al 40% superiori alla media.

“Lo sviluppo delle nuove tecnologie SAP richiedono competenze specifiche, per le quali non sono sufficienti le conoscenze tecniche pregresse”, spiega Luca Balbo, consulente di Technical Hunters. “Soltanto un numero ristretto di professionisti conosce le nuove applicazioni, quindi molte posizioni restano vacanti: si tratta di laureati in materie informatiche con 3/5 anni di esperienza, che di solito si sono formati nelle grandi aziende della consulenza”.

L’effetto scarsità genera compensi molto più alti della media del settore. Secondo Technical Hunters, gli specialisti dell’applicazione per il cloud HANA arrivano a retribuzioni superiori del 15-40% rispetto a un salario IT medio. Mentre uno specialista di SuccessFactors, una soluzione per la gestione delle risorse umane basata su cloud, con 5 anni di esperienza può guadagnare fino a 40 mila euro lordi l’anno e può superare i 50 mila euro se ricopre un ruolo manageriale.

“La domanda di questi profili viene principalmente dalle imprese che sono uscite dalla crisi e sono in una fase di espansione e dalle società di consulenza, che sono in grado di offrire bonus e benefit elevati”, conclude Balbo.

