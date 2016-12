Lavoro: hotel e ristoranti a caccia di cuochi e camerieri specializzati

E-work, una delle maggiori agenzie per il lavoro italiane, segnala 25 opportunità di lavoro in hotel e ristoranti, principalmente a Milano, con posizioni aperte anche a Venezia, Roma, Abano Terme (Padova) e Comerio (Varese). Le posizioni più richieste sono per cuochi e camerieri specializzati.

Le posizioni a Milano includono cuochi, addetti di sala e responsabili di sala per alberghi, responsabili di ristorazione e un responsabile di banco e cassa: per tutte le posizioni è richiesta una consolidata esperienza nel ruolo, doti di dinamismo, gentilezza e senso di organizzazione e, per chi lavora in sala, precisione, puntualità e affidabilità.

A Venezia, e-work cerca camerieri di sala per catering con esperienza e receptionist con conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua straniera e un’esperienza anche minima nel ruolo.

Altre posizioni aperte riguardano due receptionist a Comerio, in provincia di Varese, un Commis di cucina full time a Abano Terme (Padova) e alcuni addetti alla manutenzione, con almeno tre anni di esperienza in catene alberghiere, a Roma.

I dettagli delle posizioni possono essere consultati sul sito www.e-workspa.it

e-work spa è un'agenzia per il lavoro fondata nel 2000, specializzata nella somministrazione di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, ricerca e selezione di personale qualificato, politiche attive del lavoro, formazione e ricollocazione professionale. La società, che nel 2015 ha fatturato 74 milioni di euro (+ 29% sul 2014), opera attraverso 20 sedi in Italia e una in Polonia e 120 collaboratori diretti e ogni anno gestisce oltre 60 mila avviamenti al lavoro. e-work è controllata dai propri manager, che l’hanno rilevata nel 2013 con un'operazione di management buy out. Amministratore delegato è Paolo Ferrario, già Direttore amministrativo e finanziario, presente in azienda sin dalla fondazione.