Telefónica sceglie Juniper Networks per aumentare la sicurezza della rete

Juniper Networks (NYSE: JNPR), leader nella tecnologia a supporto di reti automatizzate, scalabili e sicure, e Telefónica, azienda spagnola di telecomunicazioni con oltre 347 milioni di clienti in tutto il mondo, annunciano che Telefónica ha scelto gli SRX Series Services Gateways di Juniper Networks come soluzione per garantire la sicurezza della propria rete globale.

Juniper inoltre fornirà a Telefónica i propri Servizi Professionali con l’obiettivo di migliorare la stabilità della rete a supporto delle nuove iniziative di business. Telefónica continuerà a usufruire dell’esperienza di Juniper nell’integrazione delle nuove tecnologie di rete che aiuteranno Telefónica a innovare e fare evolvere il proprio business sul lungo periodo mettendo al primo posto la sicurezza nella costruzione delle nuove reti.

La nuova architettura di rete cloud con funzioni di sicurezza integrate permetterà a Telefónica di scalare, automatizzare e semplificare le proprie operazioni, migliorare le performance della rete e agevolare gli sviluppi futuri grazie a una SDSN (Software Defined Secure Network) nella quale i rischi per la sicurezza possono essere individuati e le policy di reazione messe in atto in qualunque punto della rete.

In breve:

I gateway SRX Series garantiscono la sicurezza grazie ad avanzate funzioni integrate di riconoscimento delle minacce rese disponibili sulla piattaforma più scalabile e resiliente oggi disponibile. Gli SRX Series Services Gateways definiscono nuovi standard grazie alle interfacce 100 Gigabit Ethernet (GbE) e alla tecnologia Express Path di Juniper Networks, che supporta performance fino a 2 terabyte per secondo.

I Servizi Professionali di Juniper includono design, formazione e supporto sul campo così come migrazione, installazione e manutenzione dei gateway SRX Series Services.

“La partnership con Juniper è un ulteriore tassello della strategia di trasformazione tecnologica di Telefónica. Stiamo compiendo enormi progressi verso l’obiettivo di semplificare, modernizzare e rendere sicura la nostra rete per offrire servizi differenziati a vantaggio della customer experience. Abbiamo scelto Juniper per la sua capacità di offrire soluzioni complete, assistenza, tecnologie innovative e per la sua leadership tecnologica”. - Javier Gavilan, Planning and Technology Director, Global CTO di Telefónica.

“Con l’evoluzione continua dello scenario della sicurezza, le organizzazioni globali come Telefónica devono avere la certezza che le sue reti offrano una protezione veloce, efficiente e scalabile. Juniper accompagnerà Telefónica nel suo sviluppo e nel raggiungimento dei suoi obiettivi di fare crescere la base di utenti grazie all’alta disponibilità, alle alte prestazioni e alla protezione dalle minacce, tutte funzioni offerte dai gateway SRX Series.” - Gerard Allison, senior vice president, Europa, Middle East e Africa di Juniper Networks