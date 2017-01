Case history Cromology: 10 nuovi progetti in soli 6 mesi

Smau Bologna, per rilanciare le imprese del territorio La quinta edizione di...

A San Miniato, presso il Centro Logistico di Cromology Italia, si è tenuto l’incontro dal titolo “Impact Innovation: arrivare dove gli altri non hanno ancora osato”. Cromology, azienda leader in Italia nel settore delle vernici, ha presenteto ai rappresentanti delle più importanti aziende toscane i risultai ottenuti grazie alla consulenza della società Lenovys che ha permesso di sviluppare in soli 6 mesi ben 10 nuovi progetti.

Lenovys, azienda di ricerca, consulenza e formazione specializzata in Lean Management, è nota nel panorama dell’alta consulenza d’impresa per l’elevata efficacia delle sue metodologie e in particolare quelle legate allo sviluppo delle capacità delle aziende nel generare innovazioni ad alto impatto.

“I miglioramenti a cui abbiamo assistito all’interno della nostra azienda sono stati sorprendenti – afferma Massimiliano Bianchi, AD Cromology Italia – Le indicazioni di Lenovys ci hanno permesso di rendere più efficiente tutto il processo di innovazione, dalla “idea generation” sino al lancio sul mercato. Sorprendenti i risultati in termini di contribuzione alla pipeline di attività che possano definirsi innovative: 10 progetti realizzati in soli 6 mesi parlano da soli!”.

“Il ritmo con cui attualmente cambiano contesti tecnologici, scenari competitivi e condizioni di utilizzo, mettono a dura prova la tenuta nel tempo dei prodotti e servizi – spiega Luciano Attolico, CEO di Lenovys – E quindi le aziende non hanno bisogno di fare “semplicemente” innovazione intesa come fare qualcosa di nuovo. Le aziende hanno bisogno di fare innovazione ad alto impatto, cioè quella che produce effetti tangibili sul mercato e sulla stessa azienda!”.

Durante il workshop si potranno approfondire gli strumenti, i metodi e le competenze che stanno alla base delle innovazioni ad “alto impatto” ed entrare nel mondo dell’innovazione di Cromology, il cui caso è un esempio reale di impegno reale verso la costruzione di un sistema aziendale orientato a generare in maniera continua prodotti e servizi capaci di creare e mantenere una leadership nel proprio settore.