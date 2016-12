Colombini Srl, porfido del Trentino. Cave di Porfido Trentino

Bruno Colombini intraprende l’attività di estrazione del porfido del Trentino nel 1960. Successivamente sviluppa l’azienda, investendo nelle cave di Porfido Trentino e sulla lavorazione della pietra. Dal 1975, “Colombini Bruno S.r.l.” espande il proprio mercato in Europa e nel 1981 la famiglia titolare della ditta, fonda a Pergine Valsugana “Europorfido e Graniti S.r.l.”, nate per fornire al mercato prodotti in porfido, marmi e graniti con lavorazioni di prestigio. Un momento di particolare rilevanza nella storia delle due ditte, vista la richiesta sempre maggiore da parte della clientela, è dato dal tipo di investimenti effettuati nella seconda metà degli anni ’90: nel settore dell’estrazione vengono acquistati nuovi giacimenti di porfido, sia in Trentino che nel resto del mondo, con conseguente aumento della capacità produttiva. La sede viene ampliata, con l’acquisizione di un nuovo fabbricato e deposito; questo permette ad “Europorfido e Graniti S.r.l.”, di offrire alla clientela una vasta gamma di prodotti. Dopo la metà del 2002 le due Aziende, “Colombini Bruno S.r.l.” ed “Europorfido e Graniti S.r.l.” confluiscono in “Colombini S.r.l.” ed attualmente, grazie agli ultimi investimenti, soddisfano le esigenze del mercato mondiale.

Il porfido del Trentino è una pietra vulcanica. Questo materiale viene estratto direttamente dalle ignimbriti, ovvero una roccia piroplastica che si forma durante le eruzioni vulcaniche. La caratteristica più importante del porfido è che si tratta di una pietra che presenta una superficie di cava completamente naturale con una composizione chimica di 70% di silice, 15% di alumina, 8% e percentuali basse di calcio, magnesio e ferro. Questa pietra naturale presenta inoltre un’alta resistenza agli agenti chimici, al carico di rottura e alla compressione stessa rendendo questo materiale molto versatile e perfetto per qualsiasi utilizzo sia da esterni che da interni come ad esempio: pavimentazioni da giardino, stradali e pavimentazioni per interni. La posa in opera del porfido viene eseguita da personale selezionato e qualificato, che assicura la piena soddisfazione del cliente. Le cave di Porfido Trentino sono sottoposte costantemente ad un controllo estremamente accurato per assicurare un prodotto di eccellente qualità.

Colombini S.r.l., azienda di porfido del Trentino, seleziona marmo e granito, due materiali che si formano da rocce sedimentarie, vengono estratti e lavorati in lastre per essere poi utilizzati per la realizzazione di pavimenti e sanitari, ma anche per complementi per la casa e per l’esterno come ad esempio scale, copertine, zoccolini, piani da cucina, top bagno, davanzali e molto altro. Colombini Spa si occupa, oltre all’estrazione nelle cave di porfido Trentino, della realizzazione e importazione di diverse tipologie di marmi e graniti come ad esempio: Granito Grigio, Santa Fiora, Verde Reventino, Pietra Lavica, Royal Beige, marmo quarzo sintetico e molto altro ancora. A vostra disposizione una scelta di marmi e graniti nazionali ed internazionali con consegna, lavorazione e personalizzazione.

I prodotti Okite sono unici e pensati per durare nel tempo. Si tratta di un materiale composto da quarzo, resina, poliestere e pigmenti naturali. L’Okite è incredibilmente resistente all’usura, ai graffi ed alle macchie ed è in grado di garantire una resistenza cinque volte migliore del granito. La produzione di questo materiale è completamente ecologica e rispetta l’ambiente che ci circonda, il tutto grazie all’uso di prodotti e minerali completamente naturali. Alcuni dei pregi del piano cottura in Okite sono: Protezione da olio, caffè, vino e bevande gassate; protezione da detersivi, solventi e detergenti; superficie igienica e adatta alla preparazione ed alla manipolazione degli alimenti; protezione dall’assorbimento di umidità e dei cibi. Queste alcune delle qualità di un prodotto senza agenti chimici ed in grado di integrarsi perfettamente nella vita quotidiana. Per cosa è possibile usare l’Okite? L’utilizzo di questo materiale può essere diverso, in particolare può essere usato per la realizzazione di piani cottura, ideale per la cucina, ma anche per l’arredamento d’interni e per la realizzazione di bagni, muri e pavimenti. Colombini Spa, azienda specializzata in porfido del Trentino, è rivenditore autorizzato dei prodotti OKITE ®.