GlucoTrack, misurazione non invasiva della glicemia. Misurazione della glicemia con ultrasuoni

E’ arrivato in Italia GlucoTrack, un dispositivo per la misurazione non invasiva della glicemia! GlucoTrack DF-F è il risultato di anni di ricerche volte a rendere semplice la quotidianità delle persone con diabete di tipo 2 e prediabete: è un dispositivo non invasivo, che elimina il fastidio e il dolore di numerose punture, rendendo le misurazioni facili. La misurazione della glicemia con ultrasuoni, consente di avere un alternativa al ricorso esclusivo alla puntura per la misurazione dei livelli di glucosio. Gestire il diabete richiede un costante impegno, utilizzare una tecnologia nuova ed affidabile può aiutarti ad essere consapevole e sicuro nelle tue scelte di vita quotidiane. GlucoTrack utilizza una combinazione di tre tecnologie, elettromagnetica, ad ultrasuoni e termica, che attraverso criteri distinti forniscono una misurazione della glicemia. GlucoTrack DF-F permette alle persone con diabete di tipo 2 e prediabete di misurare i livelli di glucosio senza l’utilizzo di sangue. Una comoda clip per orecchio con sensori viene applicata al lobo, e il livello di glucosio viene calcolato tramite un algoritmo e infine visualizzato su un dispositivo dalle dimensioni di uno smartphone.

GlucoTrack DF-F è pensato per misurazioni spot, quantitative e non invasive dei livelli di glucosio per uso domestico. GlucoTrack DF-F è indicato per persone adulte (con età superiore ai 18 anni) con diabete di tipo 2 e prediabete. L’assunzione di farmaci e le decisioni terapeutiche non devono basarsi unicamente sulle misurazioni effettuate con il dispositivo GlucoTrack DF-F. Glucotrack è un dispositivo per la misurazione non invasiva della glicemia. L’autocontrollo della glicemia, cioè il monitoraggio regolare dei livelli di glucosio è una fase essenziale del trattamento del diabete. Controllare regolarmente i livelli di glicemia permette di valutare l'efficacia della terapia, della dieta e dell'attività fisica. Un buon controllo della glicemia, attraverso anche la misurazione della glicemia con ultrasuoni, può ridurre l’insorgenza delle complicanze legate al diabete (retinopatia, neuropatia e nefropatia), limitare i costi della malattia e migliorare la qualità della vita del paziente.

Il controllo regolare e quotidiano della glicemia viene spesso trascurato e addirittura non praticato dalla maggior parte delle persone con diabete. Esso richiede attenzione e continuità non solo durante la giornata, per gestire l’assunzione di carboidrati e l’attività fisica, ma anche nel lungo periodo, per poter ricostruire e valutare il proprio andamento glicemico. GlucoTrack dispositivo per la misurazione non invasiva della glicemia aiuta il paziente a non trascurare il regolare controllo. Grazie alla misurazione della glicemia con ultrasuoni, il frequente monitoraggio diventa più comodo e semplice. Con un corretto e frequente monitoraggio della glicemia è possibile ottenere i valori di emoglobina glicata (HbA1c), la quale indica la concentrazione media di glucosio nel plasma degli ultimi 3 mesi e di conseguenza offre una panoramica generale della glicemia nel tempo. Perciò il monitoraggio consente di ottenere feedback credibili sull’andamento della glicemia, sulla risposta allo stile di vita e alla terapia e di avere un confronto più consapevole con il proprio medico curante o specialista.

GlucoTrack, dispositivo che consente la misurazione della glicemia con ultrasuoni, include un’unità principale (a batteria) con un ampio schermo touch screen e una Clip per orecchio personale (PEC) da applicare sul lobo, composta da sensori. Grazie ad un sistema sonoro Glucotrack fornisce i risultati e può guidare l’utente all’utilizzo anche vocalmente. Il dispositivo è piccolo, leggero, facile da usare e maneggevole. L’unità principale consente il collegamento fino a tre utenti, sebbene ogni utente necessita della propria Clip (individualmente calibrata). Il dispositivo di misurazione non invasiva della glicemia include una porta USB per il download dei dati (permettendo un’analisi off line) e un caricatore per la batteria. Per ulteriori informazioni e per acquistare Glucotrack visita il sito www.newdiabetics.it oppure contatta il servizio clienti al numero 06 52201142 o tramite email all’indirizzo info@newdiabetics.it GlucoTrack DF-F è un dispositivo per il monitoraggio e non dovrebbe essere utilizzato per la diagnosi. Glucotrack è un dispositivo medico CE 0344, leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso, aut. Min. del 06/09/2016-1278