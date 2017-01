Gli eventi ExpoinCittà si leggono sullo scontrino

Da oggi informarsi sulle iniziative in città è ancora più facile e a portata di mano. Grazie alla partnership tra ExpoinCittà, progetto promosso da Comune e Camera di Commercio di Milano, ed Epson Italia, gli appuntamenti del palinsesto si potranno leggere sullo scontrino del negozio. Un’informazione contestuale e personalizzata: grazie a un’apposita applicazione integrata nelle stampanti, sullo scontrino degli esercizi commerciali aderenti saranno infatti riportati gli eventi che si svolgono nelle vicinanze del negozio nelle ore successive.

Nato in occasione di Expo 2015 con l’obiettivo di realizzare un esempio attivo di smart city, dove la tecnologia è a concreto servizio dei cittadini, il progetto ExPOSition conta oggi nuovi aderenti ed è pronto ad aprirsi a nuove realtà imprenditoriali del territorio.

Il progetto ExPOSition. È un innovativo progetto di geo-marketing promosso da Epson in partnership con ExpoinCittà, che consente di implementare la capacità di fornire informazioni georeferenziate e in tempo reale attraverso una rete capillare di infopoint diffusi e non-convenzionali. L'iniziativa consente, mediante le stampanti Epson di nuova generazione installate presso i negozi e i pubblici esercizi, di stampare sullo scontrino fiscale una lista di eventi in programma nelle successive ore nelle vicinanze. Il progetto è stato avviato in fase pilota in occasione di Expo 2015 in collaborazione con Confcommercio e ha permesso di promuovere durante il semestre espositivo oltre mezzo milione di eventi. Nell’ambito degli accordi di partnership con ExpoinCittà, Epson ha messo a disposizione un numero di apparecchi che verranno installati gratuitamente nelle attività commerciali o in luoghi di interesse pubblico come musei, teatri, esercizi commerciali e ristoranti.

La piattaforma E015. Il progetto è reso possibile dall’integrazione tra le stampanti smart di Epson con il database completo degli eventi del palinsesto ExpoinCittà, messo a disposizione in regime di open service tramite la piattaforma E015. E015 è l’ambiente digitale sviluppato da CEFRIEL (il Centro di Eccellenza del Politecnico di Milano per l’Innovazione, la Ricerca e la Formazione nel settore dell’Information & Communication Technology) che facilita lo scambio di dati e applicazioni tra imprese, istituzioni private e Pubblica Amministrazione; è oggi pienamente operativo e destinato a essere implementato nell’immediato futuro. Grazie a una piattaforma telematica avanzata permette nuove opportunità di business. E015 è una best practice anche nella sua evoluzione: nato ai Tavoli tematici per Expo promossi dalla Camera di Commercio di Milano, è stato poi realizzato grazie a una alleanza tra soggetti pubblici e privati ed è un primo passo concreto verso la smart city.

Ristoranti partecipanti: Granaio Duomo (via Mengoni 2), Milano Centro (corso Europa 5), Movida (via Ascanio Sforza 41), Pret a Panin (viale Don Luigi Sturzo 41), Rossopomodoro (via Durini 28), Savini (galleria Vittorio Emanuele II).

Negozi partecipanti: Chicco (via Dante 2), Humana Vintage (via Cappellari 3), K-Way (via Ugo Foscolo 8), Milaura Dress Code (corso Garibaldi 35), Mondadori Megastore (piazza Duomo 1), Punto Touring (corso Italia 10), Seven Infinity (via Toscana 7 – Gorgonzola).

“La città è viva e ha un palinsesto di attività variegato e attraente – ha spiegato l’assessore al Turismo, Sport e Tempo libero, Roberta Guaineri. È quindi fondamentale che i cittadini ne abbiano conoscenza perché possano partecipare. Questo è esattamente l’obiettivo del progetto che ha tra i suoi destinatari tanto i milanesi quanto i turisti. L'efficace comunicazione della città è uno snodo fondamentale ed è nostra intenzione perfezionarla sempre di più, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie”.

“Smart city – ha dichiarato Alberto Meomartini, Vice presidente della Camera di commercio di Milano – vuol dire anche cultura, soprattutto in una città come Milano, conosciuta nel mondo per la creatività applicata alla moda, al design e all’arte. Ecco perché, insieme al Comune, abbiamo messo in rete l’offerta culturale e leisure dell’area metropolitana con Expoincittà, che negli anni è diventato uno strumento permanente di marketing territoriale. Oggi si realizza un altro passo nella direzione di una maggiore fruibilità delle iniziative a Milano ampiamente proposte, per rendere la nostra città ancora più competitiva nella vivibilità legata alla cultura e all’intrattenimento”.

“La prima fase di ExPOSition è stata un’importante occasione per implementare una tecnologia innovativa capace di arricchire l’esperienza dei clienti all’interno dei punti vendita”, ha commentato Camillo Radaelli, Sales Manager Business System di Epson Italia. “ExPOSition si propone oggi di allargare i propri orizzonti di applicazione, un esempio reale per tutti quegli esercizi commerciali che vogliono sfruttare strumenti innovativi per offrire alla propria clientela servizi a valore aggiunto, promuovendo allo stesso tempo il territorio in cui operano. La nostra ambizione è che la positiva esperienza di ExPOSition possa essere estesa ad altre città italiane altrettanto vivaci dal punto di vista culturale. La capacità delle stampanti Epson Intelligent dei punti cassa dei vari esercizi commerciali, di “dialogare”, ad esempio, con i siti web dei Comuni permetterà agli esercenti di fornire un servizio aggiuntivo al cittadino, informandolo in tempo reale sugli eventi in programma o in corso nella propria zona”.