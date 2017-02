Electrolux gestisce le attività di talent management con le soluzioni di Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand ha annunciato che Electrolux, leader globale nel settore degli elettrodomestici, ha scelto di estendere l’utilizzo delle soluzioni cloud di talent management Cornerstone per supportare l’azienda nella realizzazione dei propri obiettivi di business.

Electrolux, dopo avere utilizzato Cornerstone Recruiting per oltre un anno, intende sfruttare in modo più esteso le funzionalità della suite di talent management Cornerstone, implementando le soluzioni di gestione della formazione, gestione delle performance, pianificazione delle successioni e gestione delle retribuzioni, oltre a Cornerstone Link, la recente soluzione per la gestione dei dati delle persone.

Con sede a Stoccolma, Electrolux è leader globale nella produzione di elettrodomestici per uso domestico e professionale, con oltre 60 milioni di unità vendute ogni anno in più di 150 Paesi. Nota per il suo impegno continuo nell’innovazione di prodotto, Electrolux vuole ora adottare un approccio altrettanto innovativo nella gestione dei talenti in tutte le sue diverse sedi.

In seguito all’implementazione di Cornerstone Recruiting, Electrolux ora intende introdurre regione dopo regione la suite Cornerstone di talent management in tutte le sedi nel mondo, con diversi vantaggi rispetto alle soluzioni attualmente in uso:

- Allineamento globale dei dati sui dipendenti. Grazie a Cornerstone Link, Electrolux disporrà di un unico repository per tutti i dati di tutti i dipendenti, con una maggiore visibilità sull’organizzazione e un miglioramento dei processi decisionali.

- Formazione e sviluppo. Con Cornerstone Learning il personale di Electrolux potrà accedere a tutti i moduli formativi e selezionare i corsi a cui partecipare.

- Gestione delle retribuzioni. Cornerstone Compensation permetterà di rendere più efficienti i processi annuali di revisione dei salari, facilitando l’approccio Electrolux alla retribuzione basata sulle performance.

- Performance coerenti e allineate. Cornerstone Performance e Cornerstone Succession permetteranno di supportare il conseguimento degli obiettivi di business attraverso l’allineamento degli obiettivi, il feedback continuo e la definizione di piani di sviluppo in linea con i futuri bisogni dell’organizzazione.

“Negli ultimi 18 mesi abbiamo lavorato con Cornerstone per implementare con successo il modulo di recruiting”, commenta Andreas Olofsson, responsabile dei Progetti HR nell’ambito della divisione HR di Electrolux. “Ora stiamo iniziando un altro periodo di proficua collaborazione e partnership nello sviluppo di altre funzionalità di talent management per aiutare i nostri manager a realizzare le strategie di business”.

“Electrolux ha una strategia chiara di supporto dello sviluppo dei suoi dipendenti oltre che dell’organizzazione nel suo complesso che sarà realizzata costruendo una base solida per i processi HR basata sulla nostra soluzione unificata”, afferma Vincent Belliveau, general manager EMEA di Cornerstone OnDemand. “Siamo molto soddisfatti di offrire una soluzione che non solo risponde alle esigenze del top management e della funzione HR di Electrolux, ma anche aiuterà le persone a realizzare il proprio potenziale”.