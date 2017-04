Arexons rinnova il packaging della linea car-care

Tempo di ulteriori sconti per Microsoft Surface Microsoft abbassa il costo al...

Arexons, da 90 anni specialista nei prodotti per la cura e la manutenzione dell’automobile, rinnova il packaging della linea di prodotti car-care, affidando la creatività a FutureBrand, agenzia di fama mondiale.

Tre gli obiettivi del progetto: distinguere e consolidare il posizionamento di Arexons come leader di settore oltre a trasmettere innovazione e qualità; ripensare il packaging in un’ottica di aumento della riconoscibilità a scaffale; rassicurare il consumatore sull’esperienza di un’azienda italiana garanzia del migliore rapporto qualità/prezzo presente sul mercato.

Nel nuovo packaging il logo Arexons diventa protagonista: posizionato sempre nel centro della confezione, divide l’immagine dell’area di applicazione dalla descrizione e dai plus di prodotto per una riconoscibilità e una lettura semplificate e immediate.

Anche il colore gioca un ruolo da protagonista: il caratteristico blu – tonalità che da sempre identifica l’offerta a scaffale Car Care di Arexons - si intensifica e si trasforma in uno strumento riconoscibile veicolando la tecnologia e l’esclusività della Marca.

La nuova identità della linea Car Care di Arexons è ora chiara e definita: capace di guidare il consumatore nella scelta del prodotto e di qualificare la Marca come innovativa, sicura ed esperta e farla diventare il punto di riferimento per chi è alla ricerca di qualità e competenza. Inoltre, su ogni confezione, c’è un segno distintivo dell’italianità della Marca.