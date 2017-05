Bitdefender apre la sede italiana. Denis Cassinerio guiderà l’espansione nel nostro Paese

Bitdefender, azienda fornitrice di innovative soluzioni di sicurezza, annuncia l’apertura della sede italiana e nomina Denis Cassinerio Regional Sales Director di Bitdefender Italia con il compito di proseguire la rapida espansione nel mercato enterprise.

Cassinerio vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore IT accumulata in aziende come BT British Telecom, Trend Micro, McAfee e Hewlett Packard nello sviluppo delle vendite, nella costruzione del canale e nello sviluppo del business nel mercato della sicurezza enterprise.

Il rafforzamento di Bitdefender in Italia permetterà di intensificare la focalizzazione sul mercato enterprise e consumer, proprio in un momento in cui la diffusione dei cyber-attacchi come ransomware, hacking, spionaggio e le nuove sofisticate tecniche di attacco stanno incrementando in tutto il mondo la richiesta di sicurezza IT.

“Sono entusiasta di lanciarmi in questa nuova sfida in un momento cruciale per lo sviluppo del mercato della sicurezza IT”, dice Cassinerio. “Le opportunità che si aprono in questa nuova posizione sono immense. Entro in Bitdefender in un momento di rapida evoluzione delle minacce per le aziende e di significativi progressi della tecnologia con cui Bitdefender combatte queste minacce. Le aziende italiane sono pronte per le nostre soluzioni”.

“Il mercato italiano della sicurezza, uno dei più sviluppati in Europa con un valore di oltre 300 milioni di euro, è un tassello fondamentale della nostra crescita in Europa”, dichiara Mihai Guran, responsabile vendite EMEA di Bitdefender. “Puntiamo a una crescita a due cifre del fatturato in Italia, facendo crescere il team interno e sviluppando il canale così da proporre al più alto numero di clienti enterprise le nostre innovative tecnologie di difesa”.

Per l’espansione in Italia Cassinerio potrà contare sui recenti miglioramenti apportati alla linea di prodotti GravityZone, quali le nuove tecniche anti-exploit integrate nella tecnologia Advanced Threat Control e la gestione degli aggiornamenti tra le altre.