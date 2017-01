I ristoranti di TheFork ora prenotabili sulle Mappe di Apple

Apple fa un altro passo verso la sua tv Apple acquisisce Matcha.tv per circa...

TheFork, compagnia di TripAdvisor e piattaforma leader in Europa nella prenotazione online dei ristoranti, integra ora i suoi servizi in Apple Maps, offrendo agli utenti la possibilità di prenotare un tavolo direttamente dall’applicazione con iOS 10.

Con l’integrazione di TheFork in Apple Maps, gli utilizzatori di iPhone e iPad possono facilmente scoprire oltre 30.000 ristoranti in Europa e Sud America, leggere le recensioni degli utenti e trovare i migliori tavoli, spesso godendo di sconti.

"iOS 10 rende più semplice e conveniente la prenotazione di un ristorante con TheFork, permettendo agli utenti di riservare un tavolo direttamente all’interno dell’applicazione Mappe. I clienti possono cercare un ristorante e, se hanno installato l’app di TheFork, selezionare l’ora e prenotare un tavolo senza lasciare Mappe”, spiega Bertrand Jelensperger, co-founder e CEO di TheFork e TripAdvisor Restaurants.

“In quanto una delle piattaforme leader per la scoperta e la prenotazione dei ristoranti, siamo molto felici dell’integrazione con Apple Maps e di facilitare l’esperienza per gli utenti di iOS”.

I team di TheFork sono stati tra i primi al mondo a sviluppare un’estensione di Mappe per gli utenti di iPhone e iPad con iOS 10, che permette alle persone di effettuare una prenotazione direttamente dall’applicazione. A oggi l’app di TheFork è già stata scaricata più di 5.7 milioni di volte, è disponibile in 12 Paesi e conta oltre il 55% di prenotazioni, numero in continua crescita.

La prenotazione rapida TheFork in Apple Maps è già disponibile nei seguenti Paesi: Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, Turchia, Portogallo e Brasile. Presto sarà disponibile anche in Australia, dove TheFork opera con il brand Dimmi.