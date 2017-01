Games Time e iDomina eSports: nasce la prima Accademia per giovani videogamers

Per incoraggiare la passione dei videogamers, dai più giovani talentuosi a quelli già affermati, Games Time e iDomina eSports hanno sottoscritto un accordo di partnership per la creazione della prima Accademia fisica all’interno degli oltre 60 negozi della catena presenti in tutte le Regioni italiane. I Tutors di iDomina eSports terranno dei corsi, con tornei di avanzamento mensili, per testare il grado avanzamento dei giocatori. Al termine della formazione, che sfocerà nei Campionati italiani Games Time, i più meritevoli saranno inseriti nella squadra multi-gaming di iDomina eSports. I videogames oggetto della formazione sono, tra gli altri, FIFA 16, Call of Duty, Leauge of Legends.

"Siamo molto lieti di iniziare questa collaborazione con Games Time - dichiara Alessandro Barison, Presidente di iDomina eSports - con cui andremo a creare vere e proprie Accademie competitive così da poter far conoscere ancor di più il mondo dei videogiochi nel nostro Paese e far si che anche l’Italia si allinei agli standard dell’e-Sports mondiale."

Games Time ha fatto il suo debutto nel 2012 diffondendo per prima in Italia la formula dello Store al cui interno è presente un’area con postazioni di gioco per tornei su console e pc. La catena in franchising nasce dall’intuizione del management della società DF Consulting di Bologna e affianca alla vendita di videogiochi, accessori, abbigliamento, carte collezionabili e giochi da tavolo, anche la compravendita dell’usato e uno spazio Tornei. Un format distintivo, pensato come luogo di intrattenimento a 360 gradi per giovani, adulti e gruppi di amici dove condividere la passione per il gaming. A dare valore aggiunto al progetto sono inoltre lo stretto rapporto di partnership con i fornitori, uno staff dinamico e professionale a supporto dei negozi e il minimo livello di investimento richiesto dall’affiliato per aprire il punto vendita che non prevede fee d’ingresso.

iDomina eSports opera in campo videoludico dal 2011 con l’obiettivo di promuovere a livello Italiano e internazionale il gaming competitivo, attraverso la partecipazione a tornei, fiere e festival in Italia e in Europa. L’Associazione è attiva anche nella formazione dei players, affinché possano rendersi appetibili sul mercato del lavoro nel settore del gaming, collaborando fianco a fianco con i propri partners.