Akamai lancia Image Manager

Akamai Technologies, Inc., leader mondiale nel settore dei servizi CDN (rete per la distribuzione dei contenuti), presenta Image Manager. Destinato all'utilizzo in collaborazione con le soluzioni per le web performance di Akamai, Image Manager è progettato per offrire ai clienti un modo semplice e veloce per creare e fornire immagini ottimali a tutti gli utenti in un'ampia gamma di tipologie di dispositivi mobili e browser. Inoltre, la capacità di applicare la compressione immagini senza perdita di dati può essere un vantaggio per le organizzazioni, riducendo il peso delle pagine senza compromettere la user experience, migliorando di conseguenza le performance e aumentando il coinvolgimento degli utenti.

Le applicazioni mobili e i siti web di oggi che fanno un utilizzo intensivo delle immagini hanno introdotto diverse sfide per i proprietari di queste risorse nel web. Anche se il web continua diventare sempre più accessibile, la proliferazione delle immagini ha reso i siti molto più pesanti, con conseguenze sulla velocità, sulle performance e infine sulla user experience. Ad esempio, molte organizzazioni forniscono ancora immagini "a misura di desktop" a dispositivi mobili e tablet, contribuendo all'over-download e alla riduzione delle performance dei siti. Le aziende che tentano di fornire immagini personalizzate in base al tipo di dispositivo, all'utilizzo artistico o ad altri criteri spesso devono affrontare carichi di lavoro complessi, che possono rallentare il time-to-market e aumentare i costi di storage ed elaborazione. Image Manager è progettato per affrontare queste sfide offrendo ai proprietari dei siti la capacità di migliorare la user experience ottimizzando automaticamente le immagini web per ottenere i massimi livelli di performance e qualità visiva, riducendo al tempo stesso i costi e l'impegno necessari per archiviare, trasformare e fornire immagini derivative, con un time-to-market inferiore.

Linen Chest, rivenditore leader nel settore biancheria, home decor, cucine e bagni, è uno dei primi ad aver adottato Image Manager di Akamai. Secondo il responsabile e-commerce dell'azienda, Riaz Faride, "Prima di utilizzare Image Manager, il nostro team creativo voleva produrre immagini nitide e ad alta risoluzione, ma si sentiva "limitato" dalla necessità di comprimere il più possibile le immagini per evitare di causare rallentamenti ai clienti. Con Image Manager, possiamo fornire le immagini della migliore qualità con il più alto livello di performance. L'ottimizzazione delle performance dei siti hanno portato direttamente a un aumento del 30 percento del traffico nei tablet e a un aumento del 10 percento nei tassi di conversione".

Nell'ottica di affrontare la proliferazione dei siti che fanno un utilizzo massiccio delle immagini, Image Manager è progettato per:

Offrire delivery e ottimizzazioni intelligenti - Image Manager è progettato per fornire in modo intelligente immagini con i massimi livelli di dettaglio, qualità, velocità e adattabilità a ciascun dispositivo dell'utente finale. La soluzione rende le immagini web più leggere e veloci, utilizzando un algoritmo in tempo reale che analizza ciascuna immagine e applica un preciso livello di compressione, impercettibile all'occhio umano. Si riescono a ottenere ulteriori risparmi in termini di byte convertendo automaticamente le immagini in appositi formati di file ottimizzati per un maggior numero di browser e sistemi operativi rispetto a qualsiasi altro provider di trasformazione delle immagini, ridimensionando automaticamente le immagini per gli schermi più piccoli, il tutto senza dover scrivere alcun codice. La capacità di ottimizzare e fornire un'immagine con una qualità percepita pari all'originale, riducendo al tempo stesso il numero di byte, può offrire una user experience superiore.

Integrazione immediata negli ambienti esistenti senza interruzioni nello sviluppo delle applicazioni - L'aumento del time-to-market e la riduzione della complessità di software e infrastruttura sono spesso fondamentali per il successo costante di un sito web. Progettato per un'integrazione flessibile con i flussi di lavoro di storage e pubblicazione esistenti, Image Manager è compatibile con qualsiasi dispositivo di storage connesso ed è attualmente l'unica soluzione disponibile in grado di attivare ottimizzazioni automatiche senza aggiungere javascript a una pagina. Cosa altrettanto importante, i clienti possono applicare criteri di trasformazione artistica delle immagini (ritagliare, ridimensionare, ruotare, watermark e così via) senza modificare il codice nel sito web o nell'applicazione.

Garanzia di affidabilità e scalabilità senza precedenti - Image Manager viene offerto ai clienti tramite la più grande piattaforma di elaborazione distribuita al mondo. Le aziende che utilizzano Image Manager mantengono il controllo totale della sicurezza e della delivery sulle immagini importanti, con il supporto di una piattaforma collaudata di livello enterprise che ora offre la possibilità di eliminare definitivamente il contenuto della cache in cinque secondi. Inoltre, Image Manager fornisce un'architettura di caching ottimizzata, che offre un offload significativo ed è particolarmente vantaggiosa per siti e applicazioni con immagini della "coda lunga".

"Il concetto che un'immagine vale più di mille parole è più vero che mai quando si tratta di offrire web experience efficaci", ha spiegato Craig Adams, vice presidente della sezione relativa ai prodotti per le web performance di Akamai. "Tuttavia, queste stesse immagini hanno la tendenza a sortire l'effetto opposto se le aziende non dispongono di una strategia di Image Management efficace. Image Manager consente ai nostri clienti di avere sempre il meglio fornendo automaticamente la giusta immagine al dispositivo giusto e nel momento giusto, mantenendo al tempo stesso il coinvolgimento degli utenti".

Image Manager fa parte della famiglia di prodotti che offrono soluzioni per le web performance di Akamai, che aiutano i clienti a rispondere alle sfide specifiche imposte dagli utenti sempre connessi. Basate sulla Akamai Intelligent PlatformTM distribuita su scala globale, tali soluzioni sono progettate per semplificare la sempre più complessa delivery di siti web e mobili, rendendo le experience estremamente veloci e disponibili, nonché sicure e scalabili per poter soddisfare le richieste anche durante i picchi di traffico.