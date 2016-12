PRO.FILE, soluzione PLM per aziende manifatturiere. Gestire dati di prodotto

PRO.FILE Italia è un Gruppo che dal 1999 si occupa di supportare le aziende del settore industriale nella crescita del proprio business, proponendo PRO.FILE, soluzione PLM per aziende manifatturiere che vi consente di gestire, controllare e integrare i dati (PDM) e documenti (DMS) di prodotto dall’inizio alla fine del ciclo di vita. Offre la possibilità di avere una visione end-to-end nell’organizzazione dei processi aziendali. PRO.FILE si integra con i maggiori sistemi CAD e ERP presenti sul mercato. La gestione dei dati CAD, la gestione dei dati di prodotto (PDM) e la gestione dei documenti (DMS) con PRO.FILE sono il fondamento che permette di gestire dati di prodotto in modo sicuro. Le esigenze specifiche delle aziende tecniche e delle società di ingegneria richiedono una nuova categoria di soluzioni DMS: il DMStec . La Gestione Documentale Strutturata (DMStec) permette di organizzare e controllare l’archiviazione dei documenti rispecchiando le strutture di prodotto. Si può anche scegliere di iniziare un passo alla volta e iniziare con la gestione dei documenti (DMStec) o la gestione dei dati CAD (PDM). Qualunque cosa scegliate, avrete bisogno di un Backbone dei dati di prodotto. Il Product Data Backbone è la chiave, nella fase successiva, per l’automazione dei processi aziendali e l’integrazione dei partner esterni, delle società controllate e dei clienti nel rispetto delle loro politiche di sicurezza.

I moderni cicli di sviluppo dei prodotti stanno diventando sempre più brevi. Essere in grado di gestire dati di prodotto e recuperare con rapidità e precisione i documenti vi aiuterà a tenere il passo. PRO.FILE è una soluzione PLM per aziende manifatturiere che fornisce una struttura portante dei dati di prodotto per tutti i dati e i documenti che appartengono a un particolare prodotto. La documentazione di prodotto è tenuta saldamente negli archivi digitali del sistema PLM. I risultati finali dei team di progettazione meccanica, elettronica e software sono gestiti da un unico sistema integrato che applica le stesse regole per tutti. Il processo di creazione delle versioni è in gran parte automatizzato e così anche la fornitura di documenti al team di produzione e di servizi. Partner esterni sono perfettamente integrati nel processo di sviluppo senza permettere a società esterne di accedere alla propria installazione PRO.FILE. Si utilizza un solo sistema per gestire tutti i dati CAD e i documenti relativi al prodotto. Si può stare certi che tutte le varianti sono state ben documentate. È possibile accedere alla cronologia delle modifiche con un clic. Le distinte base vengono trasferite automaticamente al sistema ERP. È possibile scambiare in modo sicuro interi assiemi con aziende esterne.

La pianificazione della produzione è il cervello che controlla i processi di produzione. Ma per farlo funzionare, ha bisogno di essere in grado di gestire dati di prodotto e accedere a qualsiasi e tutte le informazioni di produzione sui prodotti. Dover ricercare questi dati richiede molto tempo e impedisce al vostro team di fare il proprio lavoro. PRO.FILE ha sviluppato una soluzione PLM per aziende manifatturiere che offre automaticamente la pianificazione della produzione con la versione più aggiornata dei dati di sviluppo prodotto, ad esempio le distinte materiali, insieme a tutti i relativi disegni in formato PDF o TIFF. Una volta approvati dal reparto sviluppo, i dati oggetto master, distinte materiali e documenti CAD vengono forniti automaticamente. È possibile utilizzare PRO.FILE per confrontare varianti e distinte basi di versioni diverse. PRO.FILE aiuta anche a far rispettare le linee guida per le parti acquistate.

Il sistema PLM PRO.FILE è inoltre un potente DMStec. Ciò consente di gestire dati di prodotto che sono rilevanti per i processi IT con i processi ad alta intensità di documenti. PRO.FILE funziona secondo il principio EASY.CON ovvero “configurazione invece di programmazione”. L’implementazione del sistema è veloce e conveniente. E si può continuare a configurare il sistema di gestione dei documenti in base alle proprie esigenze, come ad esempio modificando le interfacce utente, sistemi di classificazione, relazioni o flussi di lavoro. Si inizia con gli standard out-of-the-box di PRO.FILE per poi adattarli alle proprie esigenze specifiche. Si può contare sul supporto dei nostri tecnici per qualsiasi necessità. Tutti i processi sono mappati in PRO.FILE. Si può comodamente scambiare dati sensibili, senza permettere a società esterne di accedere alla propria installazione PRO.FILE. Approfittate di PRO.FILE, soluzione PLM per aziende manifatturiere, come di un sistema integrato per tutti i dati di prodotto e le esigenze di gestione dei documenti.