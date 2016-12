Buycare, prodotti naturali per il corpo. Cosmetica naturale viso e corpo

Un negozio virtuale di prodotti naturali per il corpo dove l’offerta e la qualità ne caratterizzano lo standard. Buycare è questo e molto di più. Una proposta commerciale che coniuga equamente “passione” per l’igiene orale professionale, lo sbiancamento dentale, l’integrazione alimentare e la cura del corpo con prodotti naturali. Buycare, negozio di cosmetica naturale viso e corpo, con eguale attenzione e passione, ricerca, seleziona e propone una completa linea di prodotti per ognuno dei 4 fondamentali temi. Vi accompagna nella scelta del prodotto più idoneo alle vostre esigenze con schede informative ed approfondimenti ad hoc nel Blog. Non solo vendita, dunque, ma anche approfondimenti per completare le vostre conoscenze in materia di prodotti per l’igiene orale professionale, lo sbiancamento dentale, l’integrazione alimentare e la cura del corpo con prodotti naturali. Buycare rappresenta un’opportunità che va alimentata e colta con “cura” e “passione”.

Tutti i prodotti naturali per il corpo commercializzati da Buycare sono garantiti da aziende Italiane ed Europee certificate che si sono adeguate ai severi standard qualitativi che le normative impongono e lavorano in forma etica per tutto ciò che concerne la provenienza e l’uso delle erbe e di tutte le materie prime. I fattori che da sempre caratterizzano il servizio di Buycare, negozio di cosmetica naturale viso e corpo sono: collaborazione, trasparenza, adattabilità e affidabilità. I principi che animano ogni attività ed ogni aspetto del modo di fare business di Buycare sono improntati alla massima professionalità, onesta, integrità e rispetto di ogni individuo.

Tra i tanti prodotti offerti da Buycare, punto di riferimento per la cosmetica naturale viso e corpo, spicca il J3X, il nuovo spazzolino della Giapponese Soladey. Il J3X, rispetto al modello ECO, oltre alla barretta fotosensibile in biossido di titanio, ha in più un piccolo pannello solare in punta al manico. Questo pannello rende la spazzolatura più semplice ed efficace rispetto ai precedenti modelli dello spazzolino Ionico. Lo spazzolino Soladey neutralizza l'acido e disintegra la placca, un approccio scientifico naturale che fornisce alla bocca un alito sano e fresco! Non è necessario l'utilizzo del dentifricio. Il principio attivo è l'acqua presente nella saliva. Tutti gli spazzolini Ionici Soladey posseggono un'asticella fotosensibile in biossido di titanio posta alla base della testina. Quando esposto ad una fonte di luce (naturale o artificiale), l’asticella fotosensibile converte la luce in ioni con carica negativa (elettroni) i quali, passando in bocca attraverso la saliva, innescano una naturale reazione chimica a beneficio della vostra bocca e dei vostri denti.. Il pannello solare posto alla base del J3X trasmette elettroni all'asticella garantendo la continuità del processo ionico anche quando la bocca è chiusa durante lo spazzolamento. L'aggiunta del pannello solare fornisce alle setole una forza aggiuntiva aumentando il flusso di ioni negativi già rilasciati dall'asticella in titanio. Quando passano nella bocca, gli elettroni emessi dall’asticella e dal pannello solare, attraggono le cariche positive (idrogeno) presenti nella placca dentale determinandone la disgregazione. Lo spazzolino Ionico Soladey venduto da Buycare, negozio di prodotti naturali per il corpo, agisce come una calamita per placca e batteri. Poiché questi sono rimossi scientificamente sarà necessaria solo una leggera spazzolatura. Non più spazzolature infinite. E' sicuro, sano e delicato su denti e gengive, specialmente quando sensibili o infiammate.